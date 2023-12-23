УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Будуть скрипеть от чистоты: надежные народные средства, которые избавят от проблемы жирных волос

Лидия Неплях
23 декабря 2023, 23:28
Рекомендуется мыть голову не чаще, чем раз в два дня. Частое мытье может стимулировать сальные железы к усиленной работе.
Будуть скрипеть от чистоты: надежные народные средства, которые избавят от проблемы жирных волос
Что делать, если волосы жирные на следующий день/ Коллаж Главред, фото freepik

Многие люди сталкиваются с проблемой жирных волос, что может быть вызвано различными факторами, включая гормональные изменения, особенности питания, стресс и методы ухода за волосами. К счастью, есть множество проверенных способов и полезных советов, которые помогают уменьшить эту тенденцию, сохраняя здоровье и красоту волос.

Почему может жирнеть голова

Жирность волос и кожи головы может быть результатом множества факторов. Одной из основных причин являются гормональные изменения, которые влияют на работу сальных желез. Это может происходить в подростковом возрасте, во время беременности, в период менструации или при использовании некоторых гормональных препаратов. Также наличие жирной кожи головы может быть обусловлено генетически. Если у ближайших родственников есть такая же проблема, вероятность её возникновения у вас тоже высока.

Способ ухода за волосами также оказывает значительное влияние. Частое мытье головы и использование агрессивных шампуней могут провоцировать сальные железы на интенсивную работу. Аналогично, избыточное использование кондиционеров и стайлинговых средств может усугублять проблему. Ваш рацион питания тоже играет роль: жирная, острая пища и продукты с высоким содержанием сахара могут способствовать увеличению жирности кожи.

видео дня

Стресс и недостаток сна также влияют на этот аспект. Они могут изменять гормональный баланс, что, в свою очередь, приводит к усиленной выработке себума. Кроме того, факторами могут стать окружающая среда, особенно высокая влажность и загрязнение, которые также влияют на состояние кожи головы.

Наконец, недостаточная гигиена, такая как редкое мытье волос или неэффективное очищение кожи головы, может привести к накоплению себума и, как следствие, к повышенной жирности. Учитывая все эти аспекты, важно выбирать подходящий уход за волосами и кожей головы и следить за общим здоровьем и благополучием.

Что делать, если волосы быстро жирнеют

Если вы сталкиваетесь с тем, что ваши волосы быстро становятся жирными, народная медицина предлагает несколько эффективных средств для решения этой проблемы:

  • Использование яичного желтка: Это древнее средство известно своими питательными свойствами. Яичный желток богат витаминами и минералами, которые помогают уравновесить уровень масел на коже головы. Для этого просто нанесите сырой яичный желток на волосы, оставьте на несколько минут, а затем тщательно смойте.
  • Сок алоэ: Алоэ вера - отличный выбор для увлажнения и успокоения кожи головы. Он также помогает контролировать выработку масла. Вы можете использовать чистый гель алоэ или смешать его с небольшим количеством воды и использовать как кондиционер после мытья волос.
  • Уксусный ополаскиватель: Уксус помогает восстановить естественный pH-баланс кожи головы и уменьшить жирность. Размешайте уксус с водой в соотношении 1:3 и ополаскивайте этим раствором волосы после мытья. Это также придаст волосам дополнительный блеск.

Советы для предотвращения жирности волос за ночь

Для тех, кто хочет избежать утреннего жирного блеска волос, важно соблюдать некоторые привычки ухода:

  • Избегайте частого мытья волос.
  • Используйте шампуни с легкой формулой.
  • Применяйте ночные маски для волос, которые не утяжеляют и помогают регулировать выделение себума.

Что делать, если волосы быстро жирнеют у мужчин

Мужчины, которые сталкиваются с проблемой быстрого жирнения волос, могут воспользоваться специфическими методами ухода:

Меньшая частота мытья головы: Рекомендуется мыть голову не чаще, чем раз в два дня. Частое мытье может стимулировать сальные железы к усиленной работе, что приводит к ещё большему жирнению волос. Использование теплой, а не горячей воды также помогает, поскольку горячая вода может усиливать работу сальных желез.

Специализированные шампуни для мужчин: Важно выбирать шампуни, разработанные специально для мужской кожи головы. Такие шампуни часто содержат ингредиенты, которые помогают контролировать выработку себума и уменьшать жирность, не пересушивая кожу.

Регулярное подстригание волос: Регулярная стрижка помогает не только поддерживать аккуратный вид, но и уменьшает вес волос, что может способствовать меньшему жирнению. Кроме того, короткие волосы легче ухаживать и меньше соприкасаются с кожей головы, что может уменьшить перенос жира.

Использование легких ухаживающих средств: Уход за волосами не ограничивается только шампунем. Мужчинам также стоит обратить внимание на легкие кондиционеры и стайлинговые средства, которые не утяжеляют волосы и не способствуют их жирнению. Важно избегать средств с тяжелыми формулами и силиконами, которые могут создавать дополнительную нагрузку на волосы и кожу головы.

Соблюдение этих рекомендаций может помочь мужчинам справиться с проблемой быстрого жирнения волос, сохраняя их здоровыми и ухоженными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
секреты красоты лайфхак
Реклама

Главное за день

Во Львове произошел взрыв в частном доме: последние подробности

Во Львове произошел взрыв в частном доме: последние подробности

23:22 Украина
Горят газовые сети и больница: россияне массированно ударили по Херсону

Горят газовые сети и больница: россияне массированно ударили по Херсону

20:43 Украина
У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

18:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:28

Будуть скрипеть от чистоты: надежные народные средства, которые избавят от проблемы жирных волос

23:22

Во Львове произошел взрыв в частном доме: последние подробностиФото

22:38

Трамп против Байдена: США ждет повторение сценария борьбы 2020 года - Хара

22:35

Как бить на 500 километров вглубь российской территории: три механизмамнение

22:04

Россияне обсуждают на высшем уровне план эвакуации своих Воздушных сил из Крыма – Братчук

Запрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – ХараЗапрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – Хара
21:15

То, какой вы едите хлеб, может многое сказать о личности: проверьте свой характер

21:01

Нормально потолстела: Каменских сделала неожиданное признаниенВидео

20:58

Слишком много "свободных" ребят в военной форме: Ярош раскритиковал мобилизацию в Украине

20:50

Бывший муж Бритни Спирс похудел на 18 кг после расставания с певицей

Реклама
20:43

Горят газовые сети и больница: россияне массированно ударили по ХерсонуВидео

20:02

Польские перевозчики пригрозили усилить блокаду границы на Рождество

19:47

В ДТП вместе с братом погиб молодой украинский актер

19:02

Лунный календарь 24 декабря 2023: почему в этот день совсем нельзя плакать

19:01

"Едва хватает": украинская армия не может наступать из-за недостатка боеприпасов - WP

18:54

Почему в щедривках ласточка прилетает зимой: Авраменко объяснил "ошибку"Видео

18:54

У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

18:00

Путин доволен захваченной территорией в Украине: готов к перемирию - NYT

17:58

"До Киева будут долетать": РФ готовит новый массированный удар дронами — ВСУ

17:37

Какой будет погода на Сочельник и Рождество: где будет -6 градусов, а где +13

17:34

Самый недооцененный продукт из всех: как варить и с чем чечевицу, объяснение как на пальцах

Реклама
16:56

Грозит сильным отравлением: 10 самых опасных продуктов для собак

16:52

Польские фермеры приостановили блокаду: один из КПП на границе разблокирован

16:48

Трамп может "выкрутить" в свою пользу решение суда в Колорадо – Хара

16:46

"Сушки" подпустили ближе к позициям ВСУ: новые детали уничтожения самолетов РФ

15:57

Только люди с "орлиным зрением" найдут кота за 9 секунд: загадка для самых сообразительных

15:56

В ТЦК по электронке и мобилизация за границей: Умеров раскрыл главные изменения

15:52

Украинцев предупреждают об отключении света: кто попадет в списки

15:19

Соседка напала на голивудского актера и хотела задушить его

15:14

"Одна из сторон будет наступать": Дикий прогнозирует изменения на фронте за полгода

14:55

"Мы за покерным столом": в НАТО спрогнозировали исход войны в Украине

14:52

ВСУ "перемололи" россиян вместе с техникой: генерал раскрыл колоссальные потери РФ

14:38

Ассия Ахат похвасталась идеальными формами у елки

14:33

Любителям "кипятка" на заметку: дерматолог рассказал как правильно принимать душ и как избежать сухости кожи

13:56

На фронте нашествие мышей: в разведке Британии рассказали о проблемах на передовой

13:40

Риск подтопления метро: эксперт назвал, какие киевские станции под угрозой

13:38

"Мама умерла в Буче": Маричка Падалко рассказала о личной драме Егора Соболева

13:34

На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов

13:19

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря 2023: Тигр - избегайте новых планов, Змея - приютите друзей

12:59

Путин хочет полной оккупации Украины: в ISW раскрыли планы и провалы Кремля

12:30

Как за пять минут засолить красную рыбу: пошаговый рецептВидео

Реклама
12:29

Три прилета по россиянам: в Токмаке взорвали "полицию" и "администрацию" РФ

12:16

Гороскоп на 2024 год: астролог рассказала прогнозы для каждого знака зодиака

12:06

Кинула и послала: Узелков рассказал, почему не покажет новую избранницу

12:04

Церковный праздник 24 декабря: что не нужно делать на Сочельник

11:28

В Крыму - взрывы, Керченский мост был перекрыт: что происходит

11:22

"Очень громко": в двух городах Украины прогремели мощные взрывы, РФ бьет ракетами

10:55

"Условия будет диктовать РФ": словацкий друг Путина сделал скандальное заявление о войне

10:34

В Эстонии будут выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста: предлагают сделку

10:30

Просто объеденье: легендарные печеночные трубочки на Новый год по семейному рецепту

09:57

"Нужно готовиться к худшему": эксперт рассказал, когда ждать новых ударов РФ по Киеву

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять