Церковный праздник 2 февраля: что нельзя делать Сретение Господне

2 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 2 февраля отмечают несколько праздников:
Всемирный день водно-болотных угодийвидео дня
День сурка
День ежа
Церковный праздник завтра
По новому календарю Сретение Господне мы будем праздновать 2 февраля (по старому календарю – 15 февраля). Это день, когда верующие чтят встречу Иисуса Христа, Сына Божия, с народом. Ведь именно в этот день, согласно церковным преданиям, Дева Мария и Иосиф принесли новорожденного в храм, чтобы поблагодарить Господа.
В святыне их уже ждал Симеон Богоприемец, который и стал символом народа. Он жил почти 300 лет, ожидая встречи с Иисусом. Как только он взял малыша на руки, сразу умер. Этим он признал во Христе Избавителя, о котором говорилось в пророчестве.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
нельзя стирать, убирать, мыть посуду, копать землю, сажать растения.
Также запрещался тяжелый физический труд.
На Сретение нельзя ругаться, злословить, конфликтовать, желать зла другим.
нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 2 февраля празднуютПавел, Лев, Лаврентий, Захар, Ефим, Римма и Инна.
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