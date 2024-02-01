Церковный праздник 2 февраля: что нельзя делать Сретение Господне

Мы расскажем, какой праздник 2 февраля и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 2 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Википедия

2 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 2 февраля отмечают несколько праздников:

Всемирный день водно-болотных угодий видео дня

День сурка

День ежа

Церковный праздник завтра

По новому календарю Сретение Господне мы будем праздновать 2 февраля (по старому календарю – 15 февраля). Это день, когда верующие чтят встречу Иисуса Христа, Сына Божия, с народом. Ведь именно в этот день, согласно церковным преданиям, Дева Мария и Иосиф принесли новорожденного в храм, чтобы поблагодарить Господа.

В святыне их уже ждал Симеон Богоприемец, который и стал символом народа. Он жил почти 300 лет, ожидая встречи с Иисусом. Как только он взял малыша на руки, сразу умер. Этим он признал во Христе Избавителя, о котором говорилось в пророчестве.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

нельзя стирать, убирать, мыть посуду, копать землю, сажать растения.

Также запрещался тяжелый физический труд.

На Сретение нельзя ругаться, злословить, конфликтовать, желать зла другим.

нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 2 февраля празднуютПавел, Лев, Лаврентий, Захар, Ефим, Римма и Инна.

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