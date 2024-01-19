Церковный праздник 20 января: не подбирайте ничего на улице

20 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 20 января отмечают несколько праздников:
День АР Крым (автономной республики Крым)видео дня
День видеокамеры
День чествования защитников Донецкого аэропорта в Украине
День знаний о пингвинах
Церковный праздник завтра
20 января почитают память преподобного Евтимия Великого. Родители его, Павел и Дионисия, знатные люди, были благочестивыми христианами. Долгое время они не имели детей и, наконец, по усердным молитвам, у них родился сын, появлению на свет которого предшествовало Божественное видение, предвещавшее младенцу великое будущее.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
нельзя брать в руки ножницы. Если пораниться острым предметом, то человека могла подстерегать большая опасность.
Если вы нашли что-то на дороге, то лучше не трогать эту вещь.
Не кричите на близких сегодня.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 20 января празднуютАфанасий, Василий, Иван, Пафнутий.
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