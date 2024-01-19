Церковный праздник 20 января: не подбирайте ничего на улице

Мы расскажем, какой праздник 20 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 20 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

20 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 20 января отмечают несколько праздников:

День АР Крым (автономной республики Крым) видео дня

День видеокамеры

День чествования защитников Донецкого аэропорта в Украине

День знаний о пингвинах

Церковный праздник завтра

20 января почитают память преподобного Евтимия Великого. Ро­ди­те­ли его, Па­вел и Ди­о­ни­сия, знат­ные лю­ди, бы­ли бла­го­че­сти­вы­ми хри­сти­а­на­ми. Дол­гое вре­мя они не име­ли де­тей и, на­ко­нец, по усерд­ным мо­лит­вам, у них ро­дил­ся сын, по­яв­ле­нию на свет ко­то­ро­го пред­ше­ство­ва­ло Бо­же­ствен­ное ви­де­ние, пред­ве­щав­шее мла­ден­цу ве­ли­кое бу­ду­щее.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

нельзя брать в руки ножницы. Если пораниться острым предметом, то человека могла подстерегать большая опасность.

Если вы нашли что-то на дороге, то лучше не трогать эту вещь.

Не кричите на близких сегодня.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 20 января празднуютАфанасий, Василий, Иван, Пафнутий.​​​​

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