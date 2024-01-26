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Церковный праздник 27 января: день, когда тратить деньги под запретом

Лидия Неплях
26 января 2024, 13:57
В этот день в Украине отмечают день перенесения мощей Иоанна Златоуста.
Какой сегодня день
Какой сегодня день / Коллаж Главред, фото УП, tatmitropolia

27 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день перенесения мощей Иоанна Златоуста.

Какой праздник 27 января

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Церковный праздник 27 января

27 января по новому церковному календарю в Украине отмечают деньперенесения мощей Иоанна Златоуста.

Святитель Иоанн Златоуст, великий учитель, умер в 407 году в Комане после того, как был осужден за обличение пороков царствующих. В 438 году, через тридцать лет после его смерти, мощи святителя были перенесены в Константинополь по указанию императора Феодосия II.

Патриарх Константинопольский, святой Прокл, воздвиг проповедь в Святой Софии, восхваляя жизнь и славную смерть святителя Иоанна. Присутствующие были глубоко тронуты его словами и единодушно призвали к переносу мощей в Константинополь.

Император, пораженный словами святого Прокла, согласился на перенос мощей, но посланные люди не могли их поднять. Император осознал, что послал людей с указом, а не с молитвой, и написал смиренное письмо святому Иоанну, прося прощения и возвращения в Константинополь.

После прочтения послания у гроба святителя Иоанна, мощи легко подняли и перенесли в Константинополь. Гроб был помещен в храм Святого Мира, где при открытии тело Иоанна оказалось нетленным.

Император, с слезами, просил прощения за изгнание святителя. Весь день и ночь люди собирались у гроба, и при переносе его в церковь Святых Апостолов, святой Иоанн явился словами "Мир всем", и многие больные были исцелены.

Празднование перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста было установлено в IX веке и стало важным событием в христианском календаре.

Что нельзя делать 27 января

Нельзя:

  • тратить деньги;
  • дарить или получать подарки;
  • мыть голову — считалось, что это приведет к болезни.

Именины 27 января

27 января День Ангела отмечают: Дмитрий, Иван, Петр, Ян.

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