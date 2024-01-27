Церковный праздник 28 января: запреты на день преподобного Ефима

Не стоит в этот день заниматься хозяйством и ругаться.

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Какой сегодня день / Коллаж Главред, фото УНИАН, flickr (Pedro Szekely)

28 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти преподобного Ефрема Сирина.

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Церковный праздник 28 января

28 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобного Ефрема Сирина.

Святой Ефрем родился в городе Низибии в Месопотамии, во времена правления Константина Великого, и прожил до эпохи Феодосия Великого. Его родители были благочестивыми христианами.

В своей юности Ефрем отрекся от мирских забот и ушел в пустыню, где стал иноком. Бог одарил его даром премудрости, и из его уст текла благодать, как сладкая река, умилявшая души слушателей. Этот дар был предзнаменован ему еще в детстве.

Родители видели сон о маленьком Ефреме: виноградная лоза выросла на его языке и наполнила всю небесную сферу своими ветвями и гроздьями. Птицы небесные собирались, чтобы наслаждаться плодами, и количество винограда не уменьшалось. Когда Ефрем впоследствии подвизался на пустынной горе, один из богоносных отцов увидел во сне светлого мужа, держащего свиток. Голос свыше заявил, что только Ефрем, угодник Божий, может принять и сохранить этот свиток.

Перед Ефремом явился муж, сияющий как ангел, и передал ему свиток. Преподобный Ефрем съел его и вскоре начал произносить и писать наставления, внушавшие страх Господа и направлявшие на путь покаяния. Его боговдохновенные труды были радостью для всех, кто их читал или слушал.

Преподобный Ефрем, прожив богоугодную жизнь и спасая многих, предсказал свою смерть и написал наставления для учеников. После небольшой болезни он ушел ко Господу в глубокой старости. Его честное тело похоронено в обители в сирийской пустыне, в Эдесских пределах.

Что нельзя делать 28 января

В этот день:

Запрещено заниматься хозяйством.

Нельзя убирать дома.

Не стоит ссориться и злословить.

Именины 28 января

28 января День Ангела отмечают: Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Игнат, Леонтий, Теодор, Федор, Ольга.

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