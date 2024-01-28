Церковный праздник 29 января: идти в гости сегодня - не лучшая идея

29 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 29 января отмечают несколько праздников:
День мобилизации усилий против угрозы ядерной войнывидео дня
День памяти Героев Крут
День изобретения автомобиля
День компании Coca-Cola
День пазла или головоломки
Церковный праздник завтра
29 января - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца. После того как святой священномученик Игнатий, по повелению императора Траяна (98 - 117), был в Риме брошен на растерзание зверям и скончался в 107 году, христиане собрали его кости и хранили в Риме. В 108 году их перенесли в предместье города Антиохии. Второе перенесение - в самый город Антиохию - совершено было в 438 году.
После взятия города Антиохии персами мощи священномученика были возвращены в Рим и положены в храме в честь святого священномученика папы Климента в 540 году (по другим источникам, в 637 году). Священномученик Игнатий ввел в церковное Богослужение антифонное пение.
Он оставил семь архипастырских посланий, в которых наставлял в вере, любви и добрых делах, призывал хранить единство веры и остерегаться еретиков, завещал повиноваться епископам и чтить их, "смотря на епископа как на Самого Христа".
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
нельзя ссориться с близкими, злословить.
нельзя злоупотреблять алкоголем или переедать.
вечером нельзя ходить в гости.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 29 января празднуют Максим, Ян, Симон, Петр, Леонилла, Неонилла.
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