Церковный праздник 29 января: идти в гости сегодня - не лучшая идея

Мы расскажем, какой праздник 29 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 29 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

29 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 29 января отмечают несколько праздников:

День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны видео дня

День памяти Героев Крут

День изобретения автомобиля

День компании Coca-Cola

День пазла или головоломки

Церковный праздник завтра

29 января - перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца. После того как святой священномученик Игнатий, по повелению императора Траяна (98 - 117), был в Риме брошен на растерзание зверям и скончался в 107 году, христиане собрали его кости и хранили в Риме. В 108 году их перенесли в предместье города Антиохии. Второе перенесение - в самый город Антиохию - совершено было в 438 году.

После взятия города Антиохии персами мощи священномученика были возвращены в Рим и положены в храме в честь святого священномученика папы Климента в 540 году (по другим источникам, в 637 году). Священномученик Игнатий ввел в церковное Богослужение антифонное пение.

Он оставил семь архипастырских посланий, в которых наставлял в вере, любви и добрых делах, призывал хранить единство веры и остерегаться еретиков, завещал повиноваться епископам и чтить их, "смотря на епископа как на Самого Христа".

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

нельзя ссориться с близкими, злословить.

нельзя злоупотреблять алкоголем или переедать.

вечером нельзя ходить в гости.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 29 января празднуют Максим, Ян, Симон, Петр, Леонилла, Неонилла.

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