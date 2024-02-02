Церковный праздник 3 февраля: почему нельзя носить вещи темного цвета в этот день

Мы расскажем, какой праздник 3 февраля и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 3 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

3 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 3 февраля отмечают несколько праздников:

День мороженого на завтрак видео дня

День, когда умерла музыка (3 февраля 1959 года легендарные американские рок-музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и "Большой Боппер" Дж. П. Ричардсон погибли в авиакатастрофе возле Клир-Лейк, штат Айова, США)

Международный день борьбы с ненормативной лексикой

Международный день юриста

Церковный праздник завтра

3 февраля - святого Симеона Богоприемца и Анны-пророчицы. По евангельскому свидетельству, старец Симеон был человеком праведным и благочестивым, ожидавшим пришествия Мессии. На нем почивал Дух Святой, и ему было открыто, что скоро в мир придет Спаситель.

По повелению египетского царя Птолемея для перевода книг Священного Писания с еврейского языка на греческий было избрано семьдесят ученейших мужей, в их число вошел и Симеон.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Нельзя носить вещи темного цвета, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Нельзя конфликтовать и спорить, ведь придется с этими людьми долго мириться.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 3 февраля празднуютАгния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

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