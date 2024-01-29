Церковный праздник 30 января: что нельзя делать на Трех Святых

30 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 30 января отмечают несколько праздников:
Всемирный день помощи больным проказойвидео дня
День специалиста военно-социального управления ВСУ (Вооруженных Сил Украины)
Международный день электронщика
Международный день круассана
Церковный праздник завтра
30 января - трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого. Они родились в семьях христиан, а позже начали служить Богу.
Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской, церковным писателем и богословом. Вместе с Григорием Богословом он был каппадокийским Отцом Церкви. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов были архиепископами Константинопольскими, а также богословами.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
Нельзя ревновать и злиться.
Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать.
Сегодня лучше отказаться от похода в гости.
Нельзя ругать ребенка, потому что наоборот будет непослушным.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 30 января празднуют Антон, Виктор, Георгий, Иван, Антонина.
Вам может быть интересно:
- К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета
- К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета
- Если в доме появилась чужая вещь: что делать и как избежать беды