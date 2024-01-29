Церковный праздник 30 января: что нельзя делать на Трех Святых

Мы расскажем, какой праздник 30 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 30 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, poglyad.te.ua

30 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 30 января отмечают несколько праздников:

Всемирный день помощи больным проказой видео дня

День специалиста военно-социального управления ВСУ (Вооруженных Сил Украины)

Международный день электронщика

Международный день круассана

Церковный праздник завтра

30 января - трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого. Они родились в семьях христиан, а позже начали служить Богу.

Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской, церковным писателем и богословом. Вместе с Григорием Богословом он был каппадокийским Отцом Церкви. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов были архиепископами Константинопольскими, а также богословами.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Нельзя ревновать и злиться.

Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать.

Сегодня лучше отказаться от похода в гости.

Нельзя ругать ребенка, потому что наоборот будет непослушным.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 30 января празднуют Антон, Виктор, Георгий, Иван, Антонина.

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