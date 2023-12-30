Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

День Мелании Римлянки приходится прямо на канун Нового года.

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Какой праздник 31 декабря / Коллаж Главред, фото flickr (Yi Wang), УНИАН

31 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в деньпамяти преподобной Мелании

Какой праздник 31 декабря

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Церковный праздник 31 декабря

31 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобной Мелании.

31 декабря отмечается как день памяти преподобной Мелании Римлянки. Она получила имя в честь своей бабки Мелании Старшей. Мелания младшая была первой из знатных римлянок, которая уже с юных лет приняла веру во Христа и жаждала телесной непорочности, была поражена Божественной любовью. Она родилась в христианской семье с известными и богатыми родителями, которые планировали ее как наследницу рода.

В 397 году Меланию против ее воли выдали замуж за знатного юношу Пиниана. Она просила мужа жить в непорочности, но он желал иметь детей. Несмотря на ее старания, родилась дочь, которую они посвятили Богу, и позже мальчик, который после крещения отдал свою жизнь Господу. Умерла их дочь, и блаженный Пиниан обещал жить в непорочности.

Родители сначала противились желанию детей жить в непорочности, но когда отец Мелании заболел, он просил их прощения и поддерживал выбранное ими решение. В 409 году имущество Мелании хотели конфисковать, но это не удалось.

Покинув Рим, Мелания и Пиниан начали новую жизнь, служа и помогая другим. На их средства были построены храмы и больницы, а Мелания активно занималась копированием священных книг и раздавала их бедным. Они также основали монастырь, где святая Мелания жила в одиночестве и совместно с Пинианом создали мужской монастырь на горе Вознесения Христова.

Святая Мелания продолжала вести благочестивую жизнь, совершая добрые дела и совершая чудеса. По вере и послушанию ей удалось построить не только физические сооружения, но и духовные обители, где хранились мощи святых. В 439 году, после причастия ко Святым Тайнам, Мелания спокойно предала свою душу Господу.

Что нельзя делать 31 декабря

Избегайте ссор, а если вы раньше поссорились с кем-то, 31 декабря следует забыть все обиды и помириться.

Именины 31 декабря

31 декабря День Ангела отмечают: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

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