УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

Лидия Неплях
30 декабря 2023, 09:58
День Мелании Римлянки приходится прямо на канун Нового года.
Какой праздник 31 декабря
Какой праздник 31 декабря / Коллаж Главред, фото flickr (Yi Wang), УНИАН

31 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в деньпамяти преподобной Мелании

Какой праздник 31 декабря

Праздники в мире:

видео дня
  • Медитация ради мира во всем мире или Всемирный час мира
  • День шампанского
  • День принятия решений

Церковный праздник 31 декабря

31 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобной Мелании.

31 декабря отмечается как день памяти преподобной Мелании Римлянки. Она получила имя в честь своей бабки Мелании Старшей. Мелания младшая была первой из знатных римлянок, которая уже с юных лет приняла веру во Христа и жаждала телесной непорочности, была поражена Божественной любовью. Она родилась в христианской семье с известными и богатыми родителями, которые планировали ее как наследницу рода.

В 397 году Меланию против ее воли выдали замуж за знатного юношу Пиниана. Она просила мужа жить в непорочности, но он желал иметь детей. Несмотря на ее старания, родилась дочь, которую они посвятили Богу, и позже мальчик, который после крещения отдал свою жизнь Господу. Умерла их дочь, и блаженный Пиниан обещал жить в непорочности.

Родители сначала противились желанию детей жить в непорочности, но когда отец Мелании заболел, он просил их прощения и поддерживал выбранное ими решение. В 409 году имущество Мелании хотели конфисковать, но это не удалось.

Покинув Рим, Мелания и Пиниан начали новую жизнь, служа и помогая другим. На их средства были построены храмы и больницы, а Мелания активно занималась копированием священных книг и раздавала их бедным. Они также основали монастырь, где святая Мелания жила в одиночестве и совместно с Пинианом создали мужской монастырь на горе Вознесения Христова.

Святая Мелания продолжала вести благочестивую жизнь, совершая добрые дела и совершая чудеса. По вере и послушанию ей удалось построить не только физические сооружения, но и духовные обители, где хранились мощи святых. В 439 году, после причастия ко Святым Тайнам, Мелания спокойно предала свою душу Господу.

Что нельзя делать 31 декабря

Избегайте ссор, а если вы раньше поссорились с кем-то, 31 декабря следует забыть все обиды и помириться.

Именины 31 декабря

31 декабря День Ангела отмечают: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
календарь праздников
Реклама

Главное за день

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:58 Украина
Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

09:00 Эксклюзивы
ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:28

В Севастополе раздался мощный взрыв: что известно

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

09:00

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапЭксклюзив

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

Реклама
06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

05:50

Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработаетВидео

05:30

Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

Реклама
23:04

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

22:59

Закружит - и сразу в омут с головой: три знака зодиака встретят любовь в январе

22:41

"На ковер": Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

22:13

Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

21:32

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:09

Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаках того, что собака вот-вот нападет

21:07

Ефросинина показала себя до и после макияжа

21:00

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

20:49

В Украине резко изменилась цена на автогаз: сколько стоит сейчас

20:49

Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

20:32

Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

20:04

Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа "Новочеркасска": названо число

19:57

"Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика", — министр экономики Юлия Свириденко

19:52

Как быстро заснуть за 2 минуты: мужчина поделился военным лайфхаком

19:48

Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

19:37

Порывы ветра будут 36 м/с: синоптики предупреждают об опасности

19:36

В России идет откат к военному коммунизму: что это значитмнение

19:21

Мобилизация за рубежом: как Украина планирует привлечь к службе мужчин за границей - Мусиенко

19:10

Непростое время для Украины: в ВСУ озвучили планы на 2024 год

19:08

Лунный календарь 30 декабря 2023: критический день для людей со слабой психикой

Реклама
19:05

Гражданам Украины поднимут зарплаты за работу в условиях интенсивных обстрелов

18:41

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенокФото

18:32

Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

18:29

Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

18:25

Немецкий генерал высказался о "заморозке" войны и контрнаступлении ВСУ

18:17

Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие

18:14

Эктор Хименес-Браво восхитил Сеть фото с передовой с украинскими воинами

17:48

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:25

Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

17:24

"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять