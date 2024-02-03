Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

Мы расскажем, какой праздник 4 февраля и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 4 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

4 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 4 февраля отмечают несколько праздников:

День мороженого на завтракДень, когда умерла музыка (3 февраля 1959 года легендарные американские рок-музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и "Большой Боппер" Дж. П. Ричардсон погибли в авиакатастрофе возле Клир-Лейк, штат Айова, США) видео дня

Международный день борьбы с ненормативной лексикой

Международный день юриста

Церковный праздник завтра

4 февраля почитают память святого преподобного Исидора Пилусиотского. Исидор был родом из Александрии, происходил из благочестивой христианской семьи. Состоял в родстве с Феофилом Александрийским. В юношеские годы Исидор удалился на Пелусиотскую гору, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю. Во время путешествия в Константинополь познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

рассказывать сны, которые приснились в ночь с 3 на 4 февраля.

Не стоит играть в азартные игры и вообще рисковать.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 4 февраля празднуютГавриил, Георгий, Иван, Ефим, Леон, Иосиф, Макар, Леонтий, Тимофей, Петр, Николай, Яков, Эммануил.

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