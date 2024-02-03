УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

Сергей Кущ
3 февраля 2024, 14:36
Мы расскажем, какой праздник 4 февраля и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 4 февраля
Церковный праздник 4 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

4 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 4 февраля отмечают несколько праздников:

  • День мороженого на завтракДень, когда умерла музыка (3 февраля 1959 года легендарные американские рок-музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и "Большой Боппер" Дж. П. Ричардсон погибли в авиакатастрофе возле Клир-Лейк, штат Айова, США)

    видео дня

  • Международный день борьбы с ненормативной лексикой

  • Международный день юриста

Церковный праздник завтра

4 февраля почитают память святого преподобного Исидора Пилусиотского. Исидор был родом из Александрии, происходил из благочестивой христианской семьи. Состоял в родстве с Феофилом Александрийским. В юношеские годы Исидор удалился на Пелусиотскую гору, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю. Во время путешествия в Константинополь познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • рассказывать сны, которые приснились в ночь с 3 на 4 февраля.

  • Не стоит играть в азартные игры и вообще рисковать.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 4 февраля празднуютГавриил, Георгий, Иван, Ефим, Леон, Иосиф, Макар, Леонтий, Тимофей, Петр, Николай, Яков, Эммануил.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
праздник День ангела интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95

Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95

15:21 Мир
"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных Taurus

"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных Taurus

14:59 Украина
Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

14:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:21

Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95

15:07

Пригласили к военным НАТО: Ефросинина похвасталась достижениями мужа на войне

14:59

"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных TaurusВидео

14:58

Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

14:45

"Путин будет ликвидирован": историк рассказал о планах российской элиты

Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейГороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей
14:36

Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

14:24

Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине

14:15

Огромные потери: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

13:40

Российская армия мощно наступает: в ВСУ сделали важное заявление

Реклама
13:36

Джамала ждет третьего ребенка

13:29

"Это особое место": Дуда засомневался в деоккупации КрымаВидео

13:25

Ситуация на Купянском направлении: Сырский сообщил о важном решении

13:21

Не все коту масленица: рецензия на фильм "Аргайл"Видео

12:59

Завод Лукойла в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - СМИ

12:46

Удары по кораблям РФ: Украина уничтожила пятую часть Черноморского флота - СМИ

12:23

США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали

12:17

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ

12:10

Считались самыми мощными: Канада может передать Украине десятки тысяч ракет – CBC News

12:06

Ситуация сложная: экс-командир "Айдара" назвал причины вывода войск из Авдеевки

12:04

"Россия готовит большое наступление": Жданов рассказал об опасных этапах войны

Реклама
12:04

Скандинавский трюк с одеялом, посде которого сон станет как у младенца

11:52

HBО разорвала контракт с актером, который поддержал российских оккупантов

11:34

"Свежий аромат": эксперт раскрыл, какое растение поглощает все неприятные запахи

11:18

В РФ вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта за "поддержку Украины"Видео

11:10

Китайский гороскоп на 4 февраля: Кролик - отдохните, Змея - следите за кошельком

10:56

Умер голливудский актер, сыгравший в "Рокки"

10:54

Только гений найдет ключ в лесу за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

10:28

В Кремле изменили риторику о "достижениях" РФ в войне: в ISW раскрыли детали

10:00

В WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного

09:58

Если пюре надоело: новый рецепт картофеля по-украински к столу

09:52

Хватит уже про "советскую армию", я вас умоляюмнение

09:14

ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия: в ISW рассказали о наступлении РФ

09:05

В Кривом Роге - аварийные отключение света, возможны перебои со связью из-за атаки дронов

08:35

"Брати участь" или "приймати участь": языковед объяснил, какое выражение правильноеВидео

08:33

В РФ горел один из крупнейших НПЗ в стране: росСМИ пишут об атаке дроновВидео

07:47

Ночная атака дронов РФ: без света и тепла остались десятки тысяч человек на Криворожье

06:50

НеоНЭП заканчивается, Путин идет по стопам Сталинамнение

05:30

Страну накроет новая магнитная буря: штормить будет минимум три дня

04:35

5 минут, чтобы забыть об отеках: лифтинг-массаж лица, который можно сделать самостоятельноВидео

03:45

Ситуация в США может стать критической: эксперт предупредил о волне протестов

Реклама
03:16

СБУ выкатила актеру и матерому путинисту Дмитрию Певцову подозрение сразу по 3 статьям

02:48

Любой стартап "выстрелит", а деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на февраль 2024Видео

02:14

Как отбелить прозрачный чехол для телефона: больше никогда не пожелтеет

01:30

Стреляют дальше и точнее: в Раде удивили анонсом поставок новых систем для ВСУВидео

01:00

Почему человек дергается когда спит: врач объяснил это странное явление

02 февраля, пятница
23:49

Россия атаковала Полтавщину: в области прогремели взрывы, есть попадания

23:12

Сколько будет стоить Украине мобилизация в 2024 году: в ВР назвали шокирующую сумму

22:28

Не дайте себя обмануть: 6 способов проверить подлинность золота

22:16

Издевались и угрожали смертью: украинские дети рассказали об ужасах в плену РФ

22:07

Новая пассия Нвчалджиоглу показала переписку с хейтером и намекнула на бывшую жену мужчины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять