Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

4 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 4 февраля отмечают несколько праздников:
День мороженого на завтракДень, когда умерла музыка (3 февраля 1959 года легендарные американские рок-музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и "Большой Боппер" Дж. П. Ричардсон погибли в авиакатастрофе возле Клир-Лейк, штат Айова, США)видео дня
Международный день борьбы с ненормативной лексикой
Международный день юриста
Церковный праздник завтра
4 февраля почитают память святого преподобного Исидора Пилусиотского. Исидор был родом из Александрии, происходил из благочестивой христианской семьи. Состоял в родстве с Феофилом Александрийским. В юношеские годы Исидор удалился на Пелусиотскую гору, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю. Во время путешествия в Константинополь познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
рассказывать сны, которые приснились в ночь с 3 на 4 февраля.
Не стоит играть в азартные игры и вообще рисковать.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 4 февраля празднуютГавриил, Георгий, Иван, Ефим, Леон, Иосиф, Макар, Леонтий, Тимофей, Петр, Николай, Яков, Эммануил.
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