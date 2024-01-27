День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце

С помощью нового церковного календаря, вы можете выбрать имя для крещения и узнать, кто отмечает День ангела в феврале.

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Именины в феврале по новому календарю / Коллаж Главред, фото flickr (Jonnie Andersen, Valerie Everett)

День ангела имеет глубокий смысл для многих людей, и связано с разнообразными традициями и верованиями. Согласно новому церковному календарю, вы сможете выбрать имя для крещения или узнать, кто празднует День ангела в феврале.

1 февраля — Арсений, Генрих, Григорий, Макар, Марк, Савва, Мелетий, Федор, Януарий, Феодосия, Луиза, Евфросия;

2 февраля — Василид, Васс, Евтихий, Евсевий, Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Пенная, Римма, Инна;

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3 февраля — Акила, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Кандид, Неофит, Максим, Феодосий, Агния;

4 февраля — Агафон, Ананий, Анастасий, Георгий, Гаврило, Иосиф, Иван, Макар, Леонтий, Мануил, Петр, Сион, Тимофей;

5 февраля — Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор;

6 февраля — Агап, Анастасий, Варсима, Денис, Герасим, Иван, Македон, Павел, Тимофей, Филиппик, Ксения, Евсевия, Зосима;

7 февраля — Оксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата;

8 февраля — Аркадий, Ананий, Аммоний, Иоанн, Давид, Гавриил, Иосиф, Климент, Павел, Петр, Семен, Федор, Мария, Ирма, Берта;

9 февраля — Дмитрий, Гермоген, Петр, Иван;

10 февраля — Ефрем, Георгий, Исаакий, Феодосий, Домна, Маркияна;

11 февраля — Герасим, Афраат, Игнатий, Дмитрий, Лука, Лаврентий, Роман, Юлиан, Иаков, Иона;

12 февраля — Геркулин, Василий, Евсевий, Григорий, Ерм, Иван, Зенон, Ипполит, Кирин, Кипр, Мавр, Климент, Мина, Максим, Петр, Олимпий, Федор, Рустик, Хрис, Венера;

13 февраля — Афанасий, Афанасий, Викторин, Виктор, Иван, Илья, Клавдий, Кир, Никифор, Никита, Феодотия, Феоктиста, Беатриса, Афанасия;

14 февраля - Марфа, Наталья, Семен, Татьяна, Василий, Афанасий, Давид, Вендимиан, Петр, Тимофей, Семен, Фелиция, Перпетуя;

15 февраля — Гавриил, Агафодор, Иордан;

16 февраля — Азарий, Адриан, Гавриил, Влас, Дмитрий, Клавдиан, Николай, Роман, Святослав, Симон, Семен, Анна (Анна);

17 февраля — Георгий, Авраамий, Иасим, Ядор, Иосиф, Иван, Кирилл, Николай, Феоктист, Юрий;

18 февраля — Антон, Макар, Феодосий, Эллада, Феодулия, Василиса, Агафья;

19 февраля — Василий, Вукол, Иван, Евласий, Максим, Фауст, Фотий, Феофил, Юлиан, Кристина, Марфа, Мария, Дорофея;

20 февраля — Петр, Парфен, Лука;

21 февраля — Макар, Захар, Пергет, Никифор, Савва, Поликарп, Федор, Степан, Филадельф;

22 февраля — Иннокентий, Геннадий, Никифор, Петр, Панкрат, Изабелла ;

23 февраля - Аркадий, Антон, Гаврило, Василий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Иоаким, Лука, Марк, Павел, Прохор, Семен, Харлампий, Анна (Анна), Валентина, Галина;

24 февраля — Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитрий, Феодора;

25 февраля — Антон, Алексей, Евгений, Марин, Мария, Констанция;

26 февраля — Онисим, Артемий, Мартин, Семен, Тимофей, Степан, Юстиниан, Светлана, Прискилла, Зоя;

27 февраля — Авраамий, Кирилл, Георгий, Исаакий, Михаил, Мефодий, Филимон, Федор;

28 февраля — Афанасий, Афанасий, Арсений, Евсевий, Онисим, Майор, Ефросинья;

29 февраля — Порфирий, Илья.

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