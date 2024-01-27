УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце

Лидия Неплях
27 января 2024, 14:19
С помощью нового церковного календаря, вы можете выбрать имя для крещения и узнать, кто отмечает День ангела в феврале.
День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце
Именины в феврале по новому календарю / Коллаж Главред, фото flickr (Jonnie Andersen, Valerie Everett)

День ангела имеет глубокий смысл для многих людей, и связано с разнообразными традициями и верованиями. Согласно новому церковному календарю, вы сможете выбрать имя для крещения или узнать, кто празднует День ангела в феврале.

1 февраля — Арсений, Генрих, Григорий, Макар, Марк, Савва, Мелетий, Федор, Януарий, Феодосия, Луиза, Евфросия;

2 февраля — Василид, Васс, Евтихий, Евсевий, Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Пенная, Римма, Инна;

видео дня

3 февраля — Акила, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Кандид, Неофит, Максим, Феодосий, Агния;

4 февраля — Агафон, Ананий, Анастасий, Георгий, Гаврило, Иосиф, Иван, Макар, Леонтий, Мануил, Петр, Сион, Тимофей;

5 февраля — Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор;

6 февраля — Агап, Анастасий, Варсима, Денис, Герасим, Иван, Македон, Павел, Тимофей, Филиппик, Ксения, Евсевия, Зосима;

7 февраля — Оксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата;

8 февраля — Аркадий, Ананий, Аммоний, Иоанн, Давид, Гавриил, Иосиф, Климент, Павел, Петр, Семен, Федор, Мария, Ирма, Берта;

9 февраля — Дмитрий, Гермоген, Петр, Иван;

10 февраля — Ефрем, Георгий, Исаакий, Феодосий, Домна, Маркияна;

11 февраля — Герасим, Афраат, Игнатий, Дмитрий, Лука, Лаврентий, Роман, Юлиан, Иаков, Иона;

12 февраля — Геркулин, Василий, Евсевий, Григорий, Ерм, Иван, Зенон, Ипполит, Кирин, Кипр, Мавр, Климент, Мина, Максим, Петр, Олимпий, Федор, Рустик, Хрис, Венера;

13 февраля — Афанасий, Афанасий, Викторин, Виктор, Иван, Илья, Клавдий, Кир, Никифор, Никита, Феодотия, Феоктиста, Беатриса, Афанасия;

14 февраля - Марфа, Наталья, Семен, Татьяна, Василий, Афанасий, Давид, Вендимиан, Петр, Тимофей, Семен, Фелиция, Перпетуя;

15 февраля — Гавриил, Агафодор, Иордан;

16 февраля — Азарий, Адриан, Гавриил, Влас, Дмитрий, Клавдиан, Николай, Роман, Святослав, Симон, Семен, Анна (Анна);

17 февраля — Георгий, Авраамий, Иасим, Ядор, Иосиф, Иван, Кирилл, Николай, Феоктист, Юрий;

18 февраля — Антон, Макар, Феодосий, Эллада, Феодулия, Василиса, Агафья;

19 февраля — Василий, Вукол, Иван, Евласий, Максим, Фауст, Фотий, Феофил, Юлиан, Кристина, Марфа, Мария, Дорофея;

20 февраля — Петр, Парфен, Лука;

21 февраля — Макар, Захар, Пергет, Никифор, Савва, Поликарп, Федор, Степан, Филадельф;

22 февраля — Иннокентий, Геннадий, Никифор, Петр, Панкрат, Изабелла ;

23 февраля - Аркадий, Антон, Гаврило, Василий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Иоаким, Лука, Марк, Павел, Прохор, Семен, Харлампий, Анна (Анна), Валентина, Галина;

24 февраля — Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитрий, Феодора;

25 февраля — Антон, Алексей, Евгений, Марин, Мария, Констанция;

26 февраля — Онисим, Артемий, Мартин, Семен, Тимофей, Степан, Юстиниан, Светлана, Прискилла, Зоя;

27 февраля — Авраамий, Кирилл, Георгий, Исаакий, Михаил, Мефодий, Филимон, Федор;

28 февраля — Афанасий, Афанасий, Арсений, Евсевий, Онисим, Майор, Ефросинья;

29 февраля — Порфирий, Илья.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День ангела именины
Реклама

Главное за день

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

14:36 Мир
Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

14:26 Украина
Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

14:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:51

Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

14:42

"Новая Московия" вместо РФ: Россия скукожится до Подмосковья – командир РДК

14:36

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

14:26

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

14:22

Рэппера Моргенштерна не пустили в ОАЭ: что случилось

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:19

День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце

14:00

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

13:57

РФ может пойти в большую атаку на Харьковщине: Синегубов назвал направлениеВидео

13:42

Гороскоп на завтра 28 января: Скорпиону - новые друзья, Водолею - новости от родственников

Реклама
13:16

В США затягивают помощь Украине, к Байдену едет Шольц: в Bloomberg узнали детали

13:11

Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине - ОВА

13:07

Только люди с самым острым зрением найдут яблоко за 9 секунд: иллюзия для гениев

12:42

Румыния отказалась от участия в Евровидении - 2024: что произошло

12:32

Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл детали

12:27

Гороскоп Таро на февраль 2024: Ракам - хорошая новость, Львам - ссора, Девам - переездВидео

12:06

Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

11:58

Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

11:56

Церковный праздник 28 января: запреты на день преподобного Ефима

11:19

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

10:38

Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

Реклама
10:37

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в СлавянскеВидео

10:36

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:23

"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

09:53

РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

09:31

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:00

Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

08:45

Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

08:25

Только гений найдет число 7525 за 8 секунд: необычайная оптическая иллюзия

08:10

Морская блокада России: новая угроза для Кремлямнение

07:55

В США разрабатывают стратегию помощи Украине: о возвращении территорий речь не идет – WP

06:10

Кремль хочет выставить Украину как "государство-террориста"мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

04:40

Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

03:50

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

03:15

"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

02:30

Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

01:30

Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

00:26

Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

26 января, пятница
23:55

Только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

23:40

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

Реклама
23:13

"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

22:54

Жажду власти Путина не утолить: РФ не упустит шанса напасть на НАТО - разведка Германии

22:54

Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюдаВидео

22:35

Для чего нужно спать ночью: врач раскрыл главный секрет молодости и долголетия

22:29

Сложно ходить: предательница Асти обратилась к поклонникам

21:40

В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

21:30

Оккупантов бросят в Украине: нардеп рассказал, выведет ли РФ войска в 2024 году

21:22

Сертификаты военнообязанных: в Украине внедрят новый документ

21:08

"Это вероятный сценарий": война может перейти в стадию заморозки - дипломат

20:55

Знают единицы: почему на самом деле опасно пить кофе на голодный желудок

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять