Если вещь села после стирки: легчайший способ спасти одежду средством для волос

С помощью такого трюка можно с легкостю вернуть изначальный размер одежды.

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Можно ли спасти севшую вещь / Коллаж Главред, фото hoz.guru, Pantene

Если у вас когда-либо уменьшался один из ваших любимых предметов одежды при стирке, вы знаете, что это может быть невероятно обидно, особенно если вы правильно следовали всем инструкциям по уходу. Но прежде чем вы вытащите свой кошелек, чтобы купить еще один джемпер, попробуйте этот лайфхак для стирки, потому что он полностью меняет ситуацию.

Для этого трюка с чисткой не нужно ничего, кроме самых обычных бытовых предметов и немного заботы, времени и внимания, и ваша любимая вещь будет как новенькая, пишет Mirror.

Что делать если вещь села - лайфхак

Лайфхак был опубликован создательницей контента Морганом Куком, который в TikTok ведет аккаунт, набравший более 188 000 подписчиков. Морган опробовала этот способ стирки после того, как ее любимые треники уменьшились в размерах, несмотря на то, что она сушила их на улице и стирала в холодной воде.

видео дня

Несмотря на столь тщательную стирку, она обнаружила, что после высыхания брюки не доходят до лодыжек.

"Это была лучшая пара треников, которую я когда-либо надевала, так что я в ужасе, - но интернет подсказал мне, что их можно уменьшить, замочив в воде с кондиционером для волос", - сказала она.

Морган сняла, как она наполняет раковину водой и добавляет в нее кондиционер для волос, а затем перемешивает все вручную, но создательница контента отметила: "На самом деле он не полностью растворился, там много кондиционера".

Затем она установила таймер на 30 минут и дала кондиционеру подействовать. Когда время истекло, она выполоскала излишки кондиционера, а затем выжала одежду.

Затем она расстелила на полу полотенце и аккуратно придала им прежнюю форму. Морган оставила брюки сушиться на воздухе, а в последующем видео продемонстрировала впечатляющие результаты.

Позже она повесила брюки на край душевой кабины на два дня. Морган снова примерила брюки и с удовлетворением отметила, что ее попытки увенчались успехом, когда поняла, что они снова легко поднимаются над моим пупком, а длина брюк вернулась туда, где они сидели до того, как уменьшились. Хотя Морган отметила, что не уверена, как лучше стирать любимые треники в дальнейшем, она, кажется, в восторге от того, что они вернулись к своему первоначальному размеру и состоянию.

Смотрите, как исправить вещь, которая села:

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