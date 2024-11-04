Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

Исчезновение воробьев может негативно повлиять на экосистему, поскольку они являются естественными истребителями вредителей.

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В Украине уменьшается популяция воробьев / unsplash.com

О чем идет речь:

Почему в Украине становится меньше воробьев

Какие есть опасности исчезновения птиц

В Украине уменьшается численность домашних воробьев, и эта тенденция вызывает беспокойство как у орнитологов, так и среди пользователей социальных сетей, которые заметили существенное сокращение количества этих птиц.

Ольга Яремченко из Украинского общества охраны птиц отмечает BBC Украина, что уменьшение популяции воробьев может быть вызвано несколькими факторами.

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Почему в Украине исчезают воробьи?

Современные здания с ровными стенами и закрытыми чердаками создают меньше возможностей для гнездования. Кроме того, изменились методы сбора мусора, что ограничивает доступ птиц к остаткам пищи.

Сельскохозяйственные химикаты и уменьшение количества насекомых - естественного корма для воробьев - тоже негативно влияют на их численность.

Также военные действия, в частности взрывы, заставляют воробьев покидать привычные территории в поисках более спокойных мест.

Опасность исчезновения воробьев

В 2024 году Украинское общество охраны птиц объявило домового воробья птицей года, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Планируется провести национальный учет воробьев, чтобы лучше понимать их численность и места обитания.

Интересные факты о воробьях Воробьи живут рядом с человеком уже более 10 тысяч лет

В полете сердце воробья бьется со скоростью до 1000 ударов в минуту. По этой причине воробей не может долго летать. Этой птице каждые 15-20 минут нужен небольшой отдых.

Если воробья сильно напугать, то он может умереть от инфаркта.

Воробьи видят мир через "розовые очки". Особенность зрения воробьев такова, что у них все имеет розовый оттенок, хотя большая часть птиц видит мир в черно-белом цвете.

"В Украине не проводились тотальные учеты воробьев, которые гнездятся у нас. Поэтому все эти данные очень относительны. Когда начался весь этот ажиотаж с воробьями, я обращала внимание на комментарии общественности. И реакции были разные. Одни подтверждают, что не наблюдают воробьев. А другие говорят: приезжайте к нам и посмотрите - у нас их здесь полно", - отмечает орнитолог.

Исчезновение воробьев может негативно повлиять на экосистему, поскольку они являются естественными истребителями вредителей.

Орнитологи советуют создавать для них места для гнездования, обеспечивать кормовые базы зимой и работать над уменьшением загрязнения.

Кроме этого, Главред также объяснял, почему птицы не умирают на высоковольтных проводах. Как известно, крылатые могут сидеть на электропроводах в сотни вольт и при этом не испытывать дискомфорта.

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