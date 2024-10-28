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И в театр, и за стол в меховой шапке: почему в СССР женщины не снимали головной убор

Даяна Швец
28 октября 2024, 14:26
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Не каждый мог себе позволить такую покупку, поэтому такие шапки стали символом престижа, предметом гордости и даже зависти.
Меховые шапки
Меховые шапки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: скрин из видео

О чем в материале:

  • Откуда взялась мода на меховые шапки
  • Почему ношение шапок из меха было таким популярным

Как можно было сидеть в театре или ресторане в теплом головном уборе? Оказывается, в советские времена это было совершенно привычным, и никто не удивлялся этому. Не могли они избавиться от шапки из-за холода? Или это остатки древних обычаев, когда женщина всегда должна была прикрывать голову? На самом деле, дело совсем не в этом, объясняют эксперты ТСН.

История моды на меховые шапки

На многих фотографиях, сделанных в эпоху позднего СССР и в 1990-х годах, часто можно увидеть женщин, сидящих в помещениях без верхней одежды, но в больших шапках.

видео дня

Модный тренд на меховые шапки среди мужчин и женщин зародился вместе с эрой кинематографа, когда зрители видели любимых героев в таких головных уборах и пытались им подражать.

В 1950-60-х годах фильм "Девчата" сделал популярными шапки из меха оленя - их шили из шкур северных оленей, и они стоили немало.

Не каждый мог себе позволить такую покупку, поэтому такие шапки стали символом престижа, предметом гордости и даже зависти.

Это было лишь началом. В 1970-х годах модными стали объемные шапки из лисы и песца, похожие на те, что носила Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром".

Подражали не только стилю, но и поведению героинь: если женщина в фильме не снимала шапку за столом, то и зрители так делали.

Что за фильм "Ирония судьбы, или С легкой парой!"?

"Ирония судьбы, или С легкой парой! " - российский советский двухсерийный художественный фильм 1975 года. Сочетает элементы эксцентричной кинокомедии и романтической драмы. Премьера состоялась 1 января 1976 года по Центральному телевидению.

Впоследствии показ фильма 31 декабря по телевидению стал традицией, пишет Википедия.

Шапки, как доказательство состоятельности и статусности

Меховые шапки также стали символом социального статуса и состоятельности. В советские времена их носили не только для тепла, но и для того, чтобы показать себя. Как сейчас молодежь готова стоять в очередях за новыми смартфонами, так тогда стояли за редкими норковыми или лисьими шапками. Однако существовали и более доступные варианты - из кролика или искусственного меха.

Шапки могли стать находкой для воров

Шапки были настолько ценными, что оставить их в гардеробе театра или кино мало кто рисковал. Там обычно висели объявления, что гардероб не несет ответственности за сохранность вещей, поэтому женщины забирали шапки с собой, чтобы избежать потери. Для многих это был также шанс показать свою модную и дорогую вещь на публике, ведь этикет позволял женщинам оставаться в головных уборах в помещениях.

Кроме того, дорогая шапка нередко становилась целью воров, поэтому женщины часто пришивали к ним резинки, чтобы надежно зафиксировать на подбородке. А дорогие вещи, как шапки, пальто или зимняя обувь, покупались не на один сезон, а на десятилетия, поэтому берегли их тщательно. Хранить их лучше всего было на голове или на банке.

Шапки, как атрибут красоты

Еще одной причиной, почему шапки не снимали в помещении, было то, что под ними портился объем прически - популярные начесы и кудри теряли форму, волосы быстрее пачкались, и без шапки выглядели уже не так свежо.

А иногда шапка просто скрывала не очень чистые волосы.

В дополнение, пример ношения меховых шапок подавали иностранные звезды, такие как Элизабет Тейлор, которые показывали, что такой головной убор можно носить повсеместно.

Кстати, Главред также рассказывал, откуда взялось выражение "на воре шапка горит" и что оно означает.

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