Как извиниться: психологи дали 7 советов

Некоторым людям очень трудно признать свою неправоту. / Pixabay

Два самых сложных слова - это "прости меня", ведь некоторым людям очень трудно признать свою неправоту. Тем не менее, извинение полезно для души. Это способ получить необходимое вам прощение и продвинуться вперед в отношениях. Оно забирает что-то негативное и выводит его в позитивном свете.

Люди хотят видеть, что вы сожалеете о своих действиях. Цель - восстановить доверие, а не сделать этого человека врагом. Поскольку вы переступили границы, они могут задаться вопросом, правда ли то, что вы говорите. Они могут усомниться в ваших извинениях и искренности.

Вы должны принести не только восстанавливающие, но и искренние извинения. Знаете ли вы, что есть семь советов, которые помогут вам искренне извиниться? Вот семерка главных советов по мнению экспертов по взаимоотношениям.

1. Разрешение

Может показаться глупым просить у кого-то разрешения просить прощения, но это правильно. Человек, которого вы обидели, может не захотеть слышать, как вы извиняетесь, и ему может не хватить места, чтобы двигаться дальше. Некоторым людям нужно время и место, чтобы остыть. Вы действительно должны учитывать то, что было сделано, и человека, которому вы обидели. Некоторые люди хотят принять прощение и отказаться от поступка, но другие могут затаить обиду годами. По сути, время решает все. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что человек, перед которым вы извиняетесь, готов к тому, чтобы получить его.

2. Осознание

Часть просьбы о прощении - это осознание того, что вы сделали неправильно, и сожаление о своих действиях. Вы должны показать, что хотите отозвать то, что вы сказали или сделали, когда причинили боль. Старайтесь не говорить "если" в извинениях. Когда вы говорите неуверенно, причинили ли вы им боль или нет, вы оставляете ваши слова открытыми для интерпретации. Если вы не хотите перекладывать вину на другого человека, вы должны полностью взять на себя ответственность за свои действия.

3. Принятие

Как только вы пересекли черту, не всегда легко вернуться назад. Например, если у вас был роман, на самом деле нет никакого способа вернуться и изменить то, что вы сделали. Вы можете двигаться только вперед. Вы можете объяснить свои действия, но даже если вы сделаете все возможное, чтобы исправить это, этого может быть недостаточно. Выскажите свое спокойствие и позвольте другой стороне выбрать исход.

Предположим, вы забыли сообщить о важных недостачах на работе, и вас поймал начальник. Вы можете попросить прощения за свой проступок, но он все равно должен уволить вас за это. Однако, это не значит, что вы все еще не должны извиниться. Если вас не простили, значит, дело в них.

4. Повторение

В сценарии, когда у вас проблемы на работе, часть примирения со своим начальником состоит в том, чтобы дать ему понять, что вы никогда не повторите эту ошибку снова. Начальник может проявить к вам милосердие, потому что вы были искренни, или он может придерживаться политики компании.

Ваше отношение может помочь предсказать результат. Помните, что прощение не всегда означает отсутствие последствий для ваших действий.

Если вы извинитесь перед судьей за превышение установленной скорости в 80 километров в час, он, вероятно, все равно вас накажет. Однако он может относиться к вам легче в надежде, что вы усвоили урок и больше не сделаете этого.

5. Подарок

Когда вы обидели кого-то, ваши слова звучат уместно, но после встречи вам нужно подарить утешительный подарок. Вы должны отправить что-нибудь, чтобы показать этому человеку, что вы действительно имели в виду то, что сказали. Вещи, которые вы можете отправить, включают открытку, цветы или любой особенный подарок "просто потому, что".

Хотя вам не нужно тратить деньги или заниматься чем-то другим, это еще раз показывает вашу искренность и преданность. Этот жест служит залогом того, что вы не совершите одну и ту же ошибку дважды.

7. Движение вперед

Если вы извинились за свои действия, а этот человек простил вас, пора двигаться дальше. Не зацикливайтесь на прошлом, поскольку оно может определять ваше будущее.

Когда вы просите прощения, и ваше извинение принимают, вас должны искренне прощать. Хотя прощение не означает забывание, оно означает уход от этого события.