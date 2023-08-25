Как легче перенести аллергию на амброзию: 3 способа, которые помогут справиться

Главред расскажет, что хорошо помогает от аллергии на амброзию.

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Как легче перенести аллергию на амброзию / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Конец августа и сентябрь - трудный период для тех, кто ежегодно страдает от аллергии на амброзию. Аллергию невозможно вылечить народными средствами, однако можно облегчить себе жизнь в этот период. Мы расскажем, что лучше всего помогает от аллергии на амброзию.

Как защитить себя от амброзии

Довольно важно понять, что пыльца амброзии в период её цветения - летает повсюду и наполняет собой воздух. Именно по этому очень важно стараться защитить хотя бы свою жилье от этого явления. Для этого необходимо проводить как можно чаще влажную уборку, завесить окна и дверные проходы влажной марлей, сложенной в несколько слоев, также важно установить фильтры на кондиционер.

Как легче перенести аллергию на амброзию

Когда человек с аллергией передвигается по улице, пыльца амброзии оседает на одежде и волосах. Очень важно стараться сразу менять одежду по приходу домой и как можно чаще мыть волосы, однако щадящими средствами, чтобы не пересушить их. Помимо прочего, не стоит после стирки сушить одежду на балконе или улице.

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Что хорошо помогает от аллергии на амброзию

В период цветения амброзии, как бы не было жарко, помочь может маска на лице, которую носили во время пандемии. Также стоит регулярно увлажнять слизистую глаз и промывать, по возможности, нос.

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