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Как отучить кота гадить: простые лайфхаки

13 января 2021, 16:01

Существует множество причин, по которым кошка может мочиться за пределами туалетного лотка.

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Существует множество причин, по которым кошка может мочиться за пределами туалетного лотка / 1zoom.ru

Разумеется, видеть кошачью мочу в доме очень неприятно, но владельцы должны понимать, что кошки просто ведут себя таким образом, чтобы удовлетворить их потребности в данный момент.

Существует множество причин, по которым кошка может мочиться за пределами туалетного лотка, но после небольшого расследования (и, возможно, посещения ветеринарного кабинета) вы сможете определить, как отучить кота гадить где попало

Вот 5 лучших способов сделать так, чтобы ваша кошка не писала за пределы кошачьего туалета.

Проконсультируйтесь с ветеринаром

Если у кошки возникла проблема с неправильным мочеиспусканием, самое важное, что вы можете сделать, - это записаться на прием к ветеринару.

Врач вашей кошки соберет полный анамнез и проведет физический осмотр, анализ мочи и, возможно, некоторые другие диагностические тесты, чтобы определить, имеет ли проблема медицинское, а не поведенческое происхождение.

Воспаление мочевыводящих путей, диабет и заболевание почек - это всего лишь три из наиболее распространенных проблем со здоровьем, из-за которых кошки могут мочиться вне туалета. Если ваша кошка будет здорова, ваш ветеринар может помочь вам перейти к решению поведенческих проблем, которые могут иметь значение.

Тщательно очистите беспорядок

Независимо от того, определяет ли ваш ветеринар, что проблема является медицинской или поведенческой, обязательно тщательно очистите все участки, где ваша кошка писала. Вы должны быть уверены, что устранили запах не только ради себя, но и чтобы запах не вернул кошку обратно в то же самое место.

Если вы имеете дело со свежей мочой, сначала промокните ее как можно больше бумажными или тканевыми полотенцами. Затем (и для более старых пятен) выберите лучший метод очистки в зависимости от того, что было загрязнено:

Постельное белье, одежда, полотенца и т. д.: вы можете стирать их в стиральной машине в холодном режиме, а затем вывесить на улице, чтобы сушить.

Полы и другие твердые поверхности: тщательно очистите с помощью вашего любимого бытового моющего средства или раствора для удаления пятен и запаха от домашних животных.

Коврики, ковры, матрасы и обивка: их лучше всего очищать с помощью ферментных или бактериальных очистителей.

Определите проблему: моча или пометили?

Когда вы обнаруживаете мочу там, где ей не место, вам нужно определить, является ли она результатом распыления или мочеиспускания.

Кошки мочатся вне туалета по разным причинам, нежели при распылении, поэтому они требуют другого лечения.

Когда кошки распыляют, они обычно стоят перед вертикальной поверхностью и разбрызгивают на нее относительно небольшое количество мочи. Так что, если вы обнаружите брызги мочи на стене, вероятно, ваша кошка метит территорию.

Когда кошки мочатся, они обычно приседают и оставляют большее количество мочи на горизонтальной поверхности (например, на полу или туалетном лотке).

Вы должны быстро решить проблему распыления или мочеиспускания вне туалета, прежде чем это станет нормальным поведением для вашей кошки.

Территориальные проблемы

Некастрированные коты - самые известные нарушители опрыскивания. Все кошки, которые не собираются участвовать в программе разведения, должны быть стерилизованы, в идеале до полового созревания.

Если ваш стерилизованный кот метит, постарайтесь, чтобы он чувствовал себя в большей безопасности на своей территории. В доме с несколькими кошками можно выделить отдельные жилые помещения для каждой кошки.

Если это невозможно, обеспечьте кошачьи насесты, укрытия и крытые пути эвакуации, чтобы кошки могли легко избегать друг друга.

Если все остальное не поможет, ваш ветеринар может назначить успокаивающее лекарство, такое как флуоксетин.

Обеспечьте больше лотков

Если вы определили, что ваша кошка мочится не должным образом, а не метит, самое время внимательно присмотреться к туалетному лотку.

Одного туалетного лотка часто бывает недостаточно. Общее практическое правило - одна коробка на кошку плюс еще одна.

Кошки могут быть очень разборчивы в использовании контейнера, в котором уже есть моча или фекалии, особенно если эта моча или фекалии не их собственные. Чем больше у вас туалетных принадлежностей, тем больше вероятность, что ваша кошка найдет ту, которая соответствует его потребностям.

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