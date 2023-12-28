Как справиться с похмельем: три народных суперспособа от доктора

Всем известно, как любой веселый праздник может закончиться не очень веселыми последствиями в виде похмелья. Однако жизнь продолжается и порой приходится быстро приходить в себя, чтобы не нарушить свои же планы. Мы расскажем, как быстро привести себя в порядок после алкоголя, не используя медицинские препараты.
Как справиться с похмельем - душ
Контрастный душ в борьбе с похмельем - одно из самых действенных средств. Он приводит в норму сосудистую систему и человек очень быстро ощущает облегчение состояния и "просветление" ума.
Что помогает быстро снять похмелье - легкий перекус и прогулка
Легкая еда в небольшом количестве может значительно улучшить состояние человека. Пища запустит работу желудка, а соответственно и всего организма. Также необходимо немного прогуляться на свежем воздухе, это активирует обменные процессы.
Как справиться с похмельем на утро - крепкий сон, рацион
Крепкий сон может стать настоящим помощником в том, чтобы пережить похмелье безболезненно. А вот правильная еда придаст организу сил бороться с последствиями "гуляний". Например, супы, кефир, овощи и фрукты.
Однако лучше всего - следить за тем, что вы потребляете и не злоупотреблять вредными продуктами.
Смотрите видео о том, как справиться с похмельем:
@doctor_khrystyna А чим похмілля знімаєте ви??⚕️ #похмілля#алкоголь#поради#опохмеляемся♬ оригінальний звук - Інститут здоров’я Баланс
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