Как справиться с похмельем: три народных суперспособа от доктора

Главред расскажет, что помогает быстро снять похмелье и прийти в норму после "веселых" моментов жизни.

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Как справиться с похмельем / коллаж: Главред, фото: скриншот

Всем известно, как любой веселый праздник может закончиться не очень веселыми последствиями в виде похмелья. Однако жизнь продолжается и порой приходится быстро приходить в себя, чтобы не нарушить свои же планы. Мы расскажем, как быстро привести себя в порядок после алкоголя, не используя медицинские препараты.

Как справиться с похмельем - душ

Контрастный душ в борьбе с похмельем - одно из самых действенных средств. Он приводит в норму сосудистую систему и человек очень быстро ощущает облегчение состояния и "просветление" ума.

Что помогает быстро снять похмелье - легкий перекус и прогулка

Легкая еда в небольшом количестве может значительно улучшить состояние человека. Пища запустит работу желудка, а соответственно и всего организма. Также необходимо немного прогуляться на свежем воздухе, это активирует обменные процессы.

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Как справиться с похмельем на утро - крепкий сон, рацион

Крепкий сон может стать настоящим помощником в том, чтобы пережить похмелье безболезненно. А вот правильная еда придаст организу сил бороться с последствиями "гуляний". Например, супы, кефир, овощи и фрукты.

Однако лучше всего - следить за тем, что вы потребляете и не злоупотреблять вредными продуктами.

Смотрите видео о том, как справиться с похмельем:

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