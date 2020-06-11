Как стать счастливее: психологи назвали 11 способов

Названы 11 быстрых способов стать счастливее

В непрерывном рабочем режиме, сопровождающемся постоянной усталостью и отсутствием сна, достаточно легко увязнуть и потерять всякое желание заботиться о себе. Вскоре такая ситуация может стать перманентной. Психологи рассказали, что нужно делать, чтобы стать счастливым.

Как сообщает Inс.com, есть 11 способов наполнить свое тело и разум жизненной энергией.

1. Тренировки

Небольшие физические упражнения помогут избежать стресса. Даже небольшая утренняя прогулка зарядит вас энергией и мотивацией на целый день. Установите будильник на несколько минут раньше, чем обычно, и прогуляйтесь в ранние часы. Чтобы сэкономить время утром, приготовьте одежду для прогулки с вечера.

2. Утренняя медитация

Быстрая пяти- или десятиминутная медитация каждое утро поможет настроить ваш разум на предстоящий напряженный день. Потратьте несколько минут, чтобы расслабиться, прежде чем приступить к новому рабочему дню. Подумайте обо всех вещах, за которые вы благодарны, и окажите самому себе положительную поддержку.

3. Дневник

Письмо - терапевтическая деятельность. Всего за несколько минут вы можете написать свои мысли, тревоги, благодарность или что-то еще, что приходит на ум. Держите дневник около своей кровати и возьмите в привычку писать несколько абзацев или даже предложений каждую ночь перед сном.

4. Чтение

Нам всем нужно время от времени убегать от насущных проблем реальности. Во время следующего обеденного перерыва отойдите от компьютера и возьмите книгу в своем любимом жанре или журнал о хобби. Чтение - это расслабляющее занятие, которое помогает нам избежать давления жизненной рутины.

5. Общение

Восстановите связь с кем-то, с кем у вас не было времени поговорить. Занятость мешает дружбе. Карьера, семья и ответственность заставляют нас забыть тех, кто нам дорог. Друзья становятся далекими воспоминаниями. В эпоху социальных сетей люди, как правило, следят друг за другом через различные сайты. Но редко поднимают трубку. А это очень важно.

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6. Время для себя

Когда мы планируем свой день, мы обычно не выделяем время для себя, но помним о важных конференциях, встречах и дедлайнах. В следующий раз, при заполнении планера, создавайте ежедневные календарные блоки для себя. Расписывайте утреннее время с учетом зарядки, а вечернее - оставьте общению с друзьями.

7. Отказ от технологий

Люди, как правило, первым делом хватают телефон, когда просыпаются. Затем начинается работа. Проверка электронной почты приводит к мгновенному включению в рабочий процесс. Оставьте гаджеты в покое, пока не дадите себе время подготовиться к рабочему дню. Найдите время для завтрака (самая важная еда дня) и сохраните письмо на конец утреннего ритуала.

Панорама счастье / "ТСН"

8. Приготовление полезной еды

Мы не тратим достаточно времени на заботу о наших телах. Обычно, наш обед состоит из продуктов, которые не всегда полезны для здоровья. Приготовьте себе обед накануне вечером и наполняйте свое тело питательной пищей. Во время перерыва, сядьте подальше от рабочего стола и спокойно покушайте то, что принесли с собой.

9. Сон

Профессиональная жизнь - она беспокойна. Мы не даем нашим телам столько отдыха, сколько им нужно для полноценного функционирования. Чтобы не выгореть и остаться в ресурсе, спите. Сон полезен не только для тела, но и для ума. Хорошо отдохнувшее тело и разум могут совершать великие дела.

10. Выходные

Многие люди берут с собой работу и никогда не делают себе выходной. На выходных уделите время занятию, которое вам нравится. Проводите больше времени с семьей, а не с домашним офисом. Возьмите мини-отпуск. Сопротивляйтесь желанию проверить электронную почту. Участвуйте в занятиях, которые вам нравятся. Присоединитесь к местной спортивной команде или волонтерству в любимой организации.

11. Напомните себе, что вы невероятны

Не позволяйте дедлайнам и требовательной работе сбить вас с толку. Напомните себе обо всем, что вы достигли, и не погружайтесь в проблемы или неудачи. Попробуйте найти время, чтобы вспомнить вещи, которые определяют вас как личность. Это внесет значительный вклад в душевное спокойствие.

Ваше тело и разум - ваши самые ценные активы. Чтобы эффективно проживать каждый день оба актива должны быть в хорошей форме. Запланируйте время для себя, и ваш разум и тело будут вам благодарны.