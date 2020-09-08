Как удержать мужчину: названы 5 способов

Быть самим собой - это всегда хорошее начало, но есть и другие вещи. / Pixabay

Как сохранить интерес мужчину и показать ему, что вас стоит поддерживать, особенно когда он понимает, что вы не идеальны, как он думал (никто из нас не идеален).

Быть самим собой - это всегда хорошее начало, но есть и другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы удержать мужчину рядом с собой, помочь ему по-настоящему ценить вас и сделать этот шаг к приверженности.

Вот пять способов стать его половинкой и удержать в отношениях.

1. Научитесь говорить на его языке любви

Прежде всего, узнайте, какой у него язык любви. Вы можете готовить ему ужин каждый вечер, но если его язык любви - это "слова похвалы", вы не достигнете цели. Определив его язык любви, вы сможете адаптировать свои привязанности к его потребностям и даже выиграете. Когда ваш мужчина чувствует себя любимым, он с большей вероятностью одарит вас любовью, которую вы заслуживаете.

Слова одобрения - если это язык любви вашего парня, он жаждет словесной привязанности и похвалы. Ему нужно чувствовать, что вы цените его и то, что он делает, какими бы незначительными они ни казались. Старайтесь говорить "спасибо" и хотя бы раз в день говорить ему, что вы его цените. Важно подкреплять свои слова действиями, но всего несколько простых слов сделают его день лучше.

Получение подарков тоже может быть одним из языков любви. Некоторым людям просто нужно, чтобы любовь выражалась видимыми и осязаемыми способами. Обратите внимание на мелочи, которые заставляют его чувствовать себя любимым.

Положите в его рабочую сумку записку с поцелуем или купите ему книгу, которая, по вашему мнению, ему понравится. Удивите его на работе обедом или чашкой его любимого кофе. Такие мелочи будут иметь большое значение для того, чтобы он почувствовал себя особенным и удовлетворенным в ваших отношениях.

Физическое прикосновение должно быть одним из самых простых языков любви, поскольку простое объятие или поцелуй - это все, что ему нужно, чтобы почувствовать себя защищенным и любимым. Если вам нелегко проявить привязанность, постарайтесь выйти из зоны комфорта и показать ему, что вы действительно неравнодушны.

2. Дайте ему пространство

Вы можете помочь заинтересовать мужчину, просто предоставив ему пространство. Ему нужно время наедине с собой или, по крайней мере, время, чтобы заниматься хобби и интересами, которые вы, возможно, не разделяете.

Каждую неделю выбирайте время, когда каждый из вас будет заниматься чем-то самостоятельно или с друзьями. Всегда важно поддерживать дружеские отношения, даже когда вы состоите в отношениях. Помните, может наступить день, когда вам понадобится поддержка друзей, поэтому не забывайте о них, окунаясь в романтические отношения.

В следующий раз, когда он скажет вам, что строил планы со своими друзьями, улыбнитесь и скажите ему, чтобы он повеселился. Затем назначьте свидание в СПА с несколькими друзьями.

3. Не будь его матерью

Последнее, что нужно вашему парню, - это вторая мать. Теперь мы все знаем, что мужчинам в нашей жизни время от времени требуется помощь и руководство (хорошо, всегда), но есть способы сделать это, не возвращая его в школьные годы, когда его мама постоянно придиралась.

Попробуйте попросить его сделать что-нибудь только один раз, а если это не сработает, мягко спросите его еще раз.

Он с гораздо большей вероятностью примет вас, если вы останетесь позитивным и заставите его почувствовать, что он может помочь вам.

4. Научитесь любить (или хотя бы терпеть) то, что ему нравится

Люди разные, и это делает нас такими уникальными. Это также то, что позволяет нам иметь значимые и особенные отношения с другими.

Важно с самого начала понять, что ваш парень не будет в точности таким, как вы, и, поверьте, вы бы этого не захотели! При этом нам всем бы понравилось, если бы они просто позволили нам быть самими собой, когда нам нужно больше времени, чтобы собраться, или когда мы тратим деньги, чтобы ухаживать за собой. Точно так же мы должны позволить им смотреть футбол и бейсбол или даже проводить выходные на охоте с семьей или друзьями.

5. Не торопите со свадьбой

Все мы знаем, что даже слова свадьба достаточно, чтобы отпугнуть любого парня, особенно если он к этому не готов. Если вы встречаетесь два года, и эта тема никогда не обсуждалась, возможно, вы захотите мягко затронуть эту тему. С другой стороны, если вы встречаетесь всего шесть месяцев, вам, возможно, потребуется больше терпения.

Принуждение к серьезному шагу, такому как брак, может принести больше вреда, чем пользы. Сконцентрируйтесь на том, чтобы сделать его счастливым, и в конце концов он решится. И если вы, наконец, рискнете затронуть эту тему, будьте готовы мягко отступить, если почувствуете, что он чувствует себя подавленным. Дайте вашим отношениям шанс развиваться естественно.

В то же время не задерживайте мужчину дольше, чем следовало бы. Если вы даете ему достаточно времени для совершения шага, а он все еще не выглядит заинтересованным, возможно, пришло время дать ему отпор.

Самое важное, что нужно помнить в отношениях, - это то, что ваша работа не прекращается, когда он становится вашим. На самом деле, даже самые лучшие браки основаны на тяжелом труде, и если вы хотите сохранить мужчину, нет лучшего времени для начала, чем сейчас. Применяйте эти пять принципов на практике, и он навсегда останется вашим.