Какие рыбки притягивают деньги и где лучше поставить аквариум по феншуй

Главред расскажет, можно ли ставить аквариум напротив входной двери.

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Какие рыбки притягивают деньги / коллаж: Главред, фото: скриншот

Животные в доме - достаточно распространенная практика, однако некоторые люди предпочитают ставить дома аквариум с рыбками и в этом есть свои привилегии. Как известно, правильное расположение предметов в доме согласно знаниями даосской практике феншуй может привлечь в дом богатство, благополучие и не только. Мы расскажем, можно ли ставить аквариум напротив входной двери и что он может принести.

В каком месте должен стоять аквариум

Согласно древним знаниям феншуй, аквариум в доме - хороший магнит для денег, а для бизнеса - прибыли в целом. Однако для того, чтобы он притягивал благополучие, необходимо правильное размещение. Феншуй диктует свои правила , согласно которым лучшим местом для аквариума является гостинная, холл (в месте за дверью), по ходу от двери или где-нибудь в углу, тогда вас будет ожидать тайное счастье. Также, если в семье нет беременной женщины, аквариум можно располагать на кухне.

Сколько должно быть рыбок в аквариуме по фен шуй

Задумываясь о том, чем наполнить аквариум и какие рыбки притягивают деньги, можно особо не стараться, ведь всё очень просто. Счастливое число рыбок в аквариуме по показаниям феншуй - 9. Однако они должны быть непростыми. Лучшая комбинация - это восемь золотых или красных рыб и одна черная.

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Суть в черной рыбе достаточно просто объясняется, она сможет поглощать отрицательную энергию, в то время как золотые - притягивать деньги и благополучие.

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