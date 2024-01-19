Лунный календарь 20 января 2024 года: за что вы можете быть наказаны

Отложите новые знакомства и встречи, так как они могут не принести пользы.

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Лунный календарь на 20 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (kredek65)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 20 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

20 января - растущая Луна. С 11:39 - 10-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 20 января

Возможно посещение тревожных чувств, страхов и мрачных мыслей сегодня. Возможно проявление повышенного самомнения. В любом случае, старайтесь этого избежать, иначе существует риск быть наказанным за гордыню. Замечено, что многие люди сегодня склонны к конфликтам, оправдывают свои ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на других.

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Влияние Луны 20 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Ожидается осложнение на работе, и достижение гармонии в делах будет непросто. Избегайте напряженных ситуаций, упрощайте задачи. Старайтесь не привлекать внимание руководства; коллеги, партнеры, клиенты могут быть настроены недружелюбно. Отложите новые знакомства и встречи, так как они могут не принести пользы. С другой стороны, день подходит для творческой работы, и усилиями можно создать ценное и внимания заслуживающее произведение. Откажитесь от финансовых операций, так как есть риск стать жертвой обмана. Также неблагоприятно брать кредиты, отдавать долги или подписывать важные финансовые документы. Судебные дела сегодня также лучше отложить – день неудачный для этого.

Здоровье: У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения болезней сердца, невралгий, фобий и депрессий. Замечено, что сегодня нередки случаи интоксикаций и отравлений. Следите за своим здоровьем и принимайте меры предосторожности. "Показавшие когти" болезни предостерегают, что вы, возможно, выбрали неверное направление своего духовного развития.

Стрижка волос: Не стоит откладывать стрижку на сегодня – новая прическа будет кстати. Также можно попробовать сделать домашнюю маску для волос, что может быть даже лучше.

Отношения и брак: Считается, что сегодня неудачный день для выяснения отношений, так как может накопиться недовольство окружающими вас людьми. Идти на конфликт опасно для обеих сторон. Романтическое свидание с противоположным полом будет уместным и полезным, но секс может повлиять разрушительно. Полагают, что день в целом дисгармоничен и не подходит для заключения брака.

Сон в ночь с 19 на 20 января

Сны могут быть тяжелыми и мучительными, но не стоит им верить.

Совет на 20 января по лунному календарю

Будьте осторожны, чтобы не разлить молоко, и старайтесь смотреться в зеркало реже, так как существует поверье о разбитых зеркалах в этот день.

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