Лунный календарь 23 декабря 2023: почему в этот день надо бояться вилок, которые падают

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 23 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
23 декабря - растущая Луна. С 13:18 - 12-й день лунного цикла. Луна в Тельце.
Влияние Луны на человека 23 декабря
Сегодня – напряженный день, считающийся самым мощным в лунном цикле и одним из самых удачных в месяце, несмотря на его суровость. Организм просыпается под воздействием мощных энергий. В этот день проявляются результаты задуманного или запланированного в начале лунного месяца.
Влияние Луны 23 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: День благоприятен для решительных шагов в бизнесе. Будьте внимательны, так как появляется уникальный шанс в деловой сфере. Личное обаяние поможет в переговорах. Это также отличный день для начала поездки или командировки. Однако не рекомендуется заниматься торговлей или опасными видами деятельности. При мелких финансовых операциях у вас будет успех, но стоит избегать крупных сумм, чтобы не рисковать убытками.
Здоровье: Не стоит усиливать лечебные процедуры в этот день. У женщин могут возникнуть осложнения при начинающихся заболеваниях, в то время как для мужчин они будут незначительными.
Стрижка волос: В этот период лунного цикла стрижка волос будет актуальна и даже способствует усилению ее воздействия на человека.
Отношения и брак: Важно проявлять любовь к близким в этот день – уделите им внимание, подарите подарки, и вам это вернется в полной мере. Считается, что день благоприятен для заключения брака.
Сон в ночь с 22 на 23 декабря
Сегодняшние сновидения не имеют большого значения, не стоит им уделять особое внимание.
Совет на 23 декабря по лунному календарю
Следует быть осторожными с насекомыми, чтобы избежать укусов. Обращайтесь осторожно с колющими и режущими предметами – падающие ножи и вилки предупреждают об опасности. Тем, кто не контролирует свою силу и энергию, лучше воздержаться от серьезных дел.
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