Лунный календарь 31 декабря 2023: спутник расскажет, как достичь невероятных результатов

День идеально подходит для общения и совместного решения вопросов.

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Місячний календар на 31 грудня / Колаж Главред, фото Instagram (andreashinzer, anyuktha)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 31 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

31 декабря - убывающая Луна. С 20:49 - 20-й день лунного цикла. Луна в Леве.

Влияние Луны на человека 31 декабря

День сегодня особенно важен и увлекателен – это время, когда можно достичь невероятных результатов. Наступил период духовного преображения и преодоления сомнений. Энергия текущих лунных суток предоставляет вам силу для духовного роста, обозначая день победы над самим собой. Чтобы использовать энергию наилучшим образом, целесообразно сосредоточиться на основной цели, и преодоление препятствий станет возможным. Важно не погружаться слишком глубоко в гордыню.

видео дня

Влияние Луны 31 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день считается одним из лучших для решения финансовых вопросов, работы и бизнеса. Начинайте новые предприятия, поскольку ваши усилия будут успешными и приведут к удаче. Это отличное время для запуска новых проектов, вступления в ответственные должности и принятия важных решений. Двадцатый лунный день особенно благоприятен для бизнеса, подходит для торговых операций и финансовых мероприятий. Этот период отлично подходит для взаимодействия с начальством, совершения командировок и смены работы.

Здоровье: Сегодня идеальный день для проведения голодания, поста и отказа от вредных привычек. Избегайте мяса и алкоголя. Также рекомендуется посещение бани или сауны, но будьте осторожны с резкими запахами.

Стрижка волос: Если вы хотите поднять эмоциональный фон и настроение, посетите парикмахерскую – стрижка сегодня будет особенно благоприятной. Однако откладывайте окрашивание волос на более подходящее время.

Отношения и брак: День идеально подходит для общения и совместного решения вопросов. Люди в этот день общительны и открыты, что можно использовать для заведения новых знакомств, укрепления старых связей и установления дружеских контактов. Лучше отложить разговоры о взаимоотношениях. Проведите время с близкими и единомышленниками, получив удовольствие от общения и осознавая важные вещи. Не рекомендуется заключать брак в этот день.

Сон в ночь с 30 на 31 декабря

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Совет на 31 декабря по лунному календарю

Зависть и враждебность могут принести вам вред сегодня. Подавите свою гордыню. Воздержитесь от использования парфюма и выбора ароматов – сегодня не самый подходящий день для экспериментов с запахами.

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