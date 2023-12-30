Лунный календарь 31 декабря 2023: спутник расскажет, как достичь невероятных результатов

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 31 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
31 декабря - убывающая Луна. С 20:49 - 20-й день лунного цикла. Луна в Леве.
Влияние Луны на человека 31 декабря
День сегодня особенно важен и увлекателен – это время, когда можно достичь невероятных результатов. Наступил период духовного преображения и преодоления сомнений. Энергия текущих лунных суток предоставляет вам силу для духовного роста, обозначая день победы над самим собой. Чтобы использовать энергию наилучшим образом, целесообразно сосредоточиться на основной цели, и преодоление препятствий станет возможным. Важно не погружаться слишком глубоко в гордыню.
Влияние Луны 31 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: Этот день считается одним из лучших для решения финансовых вопросов, работы и бизнеса. Начинайте новые предприятия, поскольку ваши усилия будут успешными и приведут к удаче. Это отличное время для запуска новых проектов, вступления в ответственные должности и принятия важных решений. Двадцатый лунный день особенно благоприятен для бизнеса, подходит для торговых операций и финансовых мероприятий. Этот период отлично подходит для взаимодействия с начальством, совершения командировок и смены работы.
Здоровье: Сегодня идеальный день для проведения голодания, поста и отказа от вредных привычек. Избегайте мяса и алкоголя. Также рекомендуется посещение бани или сауны, но будьте осторожны с резкими запахами.
Стрижка волос: Если вы хотите поднять эмоциональный фон и настроение, посетите парикмахерскую – стрижка сегодня будет особенно благоприятной. Однако откладывайте окрашивание волос на более подходящее время.
Отношения и брак: День идеально подходит для общения и совместного решения вопросов. Люди в этот день общительны и открыты, что можно использовать для заведения новых знакомств, укрепления старых связей и установления дружеских контактов. Лучше отложить разговоры о взаимоотношениях. Проведите время с близкими и единомышленниками, получив удовольствие от общения и осознавая важные вещи. Не рекомендуется заключать брак в этот день.
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Совет на 31 декабря по лунному календарю
Зависть и враждебность могут принести вам вред сегодня. Подавите свою гордыню. Воздержитесь от использования парфюма и выбора ароматов – сегодня не самый подходящий день для экспериментов с запахами.
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