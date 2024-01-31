Лунный календарь на 1 февраля: почему стоит избегать резких движений

Важно обращать внимание на логику собеседников, чтобы достичь нужных результатов в беседах.

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Лунный календарь на 1 февраля 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (lofipassion)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 1 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

1 февраля - убывающая Луна. С 23:36 - 21-й день лунного цикла. Луна в Весы.

Влияние Луны на человека 1 февраля

Сегодня особенно возрастают человеческие способности к духовному и творческому обновлению, открывая неожиданные возможности. Используя их, вы сможете пересмотреть прошлый опыт и разработать планы на будущее.

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Влияние Луны 1 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Воздерживаться от принятия серьезных решений. День не является благоприятным для торговли. Вместо этого стоит делиться опытом, обучать других, проявлять щедрость или просто расширять свои знания. Приобретение новых навыков и обучение ремеслам будут полезными. Однако следует избегать излишне многочисленных деловых контактов..

Здоровье: С точки зрения здоровья, особое внимание следует уделить тазобедренному поясу, крестцу и нижней части позвоночника. Рекомендуется избегать резких движений, особенно для тех, кто страдает от заболеваний в этих областях. Питание играет важную роль: важно употреблять пищу в разумных пределах, наполняя желудок.

Стрижка волос: Сегодняшний день не является благоприятным для стрижки и окраски волос. Однако существует исключение: если у вас отличное настроение, а ваш мастер является молодым и энергичным, вы можете смело стричься, что привлечет удачу.

Отношения и брак: В отношениях это хороший день для общения и переговоров. Люди проявляют откровенность и готовность помогать без выгоды для себя. Важно обращать внимание на логику собеседников, чтобы достичь нужных результатов в беседах.

Сон в ночь на 1 февраля

Сны в этот период приносят новые знания и информацию о решении проблем, поэтому рекомендуется отнестись к ним с вниманием.

Совет на 1 февраля по лунному календарю

Приобретенные знания следует использовать исключительно в благоприятных целях, в противном случае они могут обернуться против вас.

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