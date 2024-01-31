Лунный календарь на 1 февраля: почему стоит избегать резких движений

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 1 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
1 февраля - убывающая Луна. С 23:36 - 21-й день лунного цикла. Луна в Весы.
Влияние Луны на человека 1 февраля
Сегодня особенно возрастают человеческие способности к духовному и творческому обновлению, открывая неожиданные возможности. Используя их, вы сможете пересмотреть прошлый опыт и разработать планы на будущее.
Влияние Луны 1 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: Воздерживаться от принятия серьезных решений. День не является благоприятным для торговли. Вместо этого стоит делиться опытом, обучать других, проявлять щедрость или просто расширять свои знания. Приобретение новых навыков и обучение ремеслам будут полезными. Однако следует избегать излишне многочисленных деловых контактов..
Здоровье: С точки зрения здоровья, особое внимание следует уделить тазобедренному поясу, крестцу и нижней части позвоночника. Рекомендуется избегать резких движений, особенно для тех, кто страдает от заболеваний в этих областях. Питание играет важную роль: важно употреблять пищу в разумных пределах, наполняя желудок.
Стрижка волос: Сегодняшний день не является благоприятным для стрижки и окраски волос. Однако существует исключение: если у вас отличное настроение, а ваш мастер является молодым и энергичным, вы можете смело стричься, что привлечет удачу.
Отношения и брак: В отношениях это хороший день для общения и переговоров. Люди проявляют откровенность и готовность помогать без выгоды для себя. Важно обращать внимание на логику собеседников, чтобы достичь нужных результатов в беседах.
Сон в ночь на 1 февраля
Сны в этот период приносят новые знания и информацию о решении проблем, поэтому рекомендуется отнестись к ним с вниманием.
Совет на 1 февраля по лунному календарю
Приобретенные знания следует использовать исключительно в благоприятных целях, в противном случае они могут обернуться против вас.
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