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Лунный календарь на 28 января: почему в этот день стоит вставать с постели раньше

Лидия Неплях
27 января 2024, 19:07
В области бизнеса и финансов рекомендуется отложить важные дела и переговоры.
Лунный календарь на 28 января 2024 года
Лунный календарь на 28 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (sky.affect)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 28 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

28 января - убывающая Луна. С 19:51 - 18-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 28 января

Энергетика текущих лунных суток предрасполагает человека к пассивности, что является естественной реакцией после активного предыдущего дня. Существует опасность поддаться влиянию окружающих и начать копировать чужой образ жизни. Важно устоять перед влиянием других людей и иллюзий, не поддаваться низменным инстинктам и темным мыслям. Любые неприятные комментарии, сделанные в ваш адрес в этот день, в большинстве случаев отражают реальность, поэтому не следует обижаться, а лучше задуматься о возможности устранения недостатков.

видео дня

Влияние Луны 28 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: В области бизнеса и финансов рекомендуется отложить важные дела и переговоры, так как этот день не является наилучшим для серьезной работы. Вместо этого уделите внимание текучке или, при необходимости, отдыху. Эффективно использовать день для занятий научной деятельностью, творчеством и искусством. Можно обращаться к руководству по решению мелких, несложных вопросов, а также успешно разрешать простые финансовые вопросы.

Здоровье: В сфере здоровья рекомендуется избегать пьянства и курения, провести очищение кишечника и соблюдать голод. Хирургические вмешательства, если они были запланированы, лучше отложить. Обратите внимание на состояние почек. Рекомендуется заниматься очищением кожи, массажем, омоложением, посещением бань с паром. В этот день рекомендуется вставать пораньше и ложиться спать попозже, так как необходимо уменьшить продолжительность сна. В рацион питания включите орехи и растительные масла, а ограничьте потребление мясной пищи.

Стрижка волос: Стрижка волос в этот день способствует укреплению харизмы, придает силы и здоровья. Кроме того, форма прически будет сохраняться дольше, поскольку Луна убывает, что замедляет рост волос. Если есть желание изменить цвет волос, выбирайте тот, который был у вас в самый успешный период жизни.

Отношения и брак: В отношениях первая половина лунного дня может быть временем конфликтов, душевного разлада и неожиданных неприятностей. Важно избегать эгоизма и непонимания, чтобы избежать трудностей в работе и личной жизни, а также конфликтов с коллегами, партнерами и близкими. В браке не рекомендуется заключать брак в этот день, и также лучше воздержаться от интимной близости.

Сон в ночь с 27 на 28 января

Сон в этот день может содержать подсказки по путям исцеления от болезней.

Совет на 28 января по лунному календарю

День требует осторожности, рассудительности и здравомыслия. Не рекомендуется работать с запахами, вдыхать ароматы, выбирать духи и использовать дезодоранты.

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