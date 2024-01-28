Лунный календарь на 29 января: почему в этот день нельзя выяснять отношения

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 29 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
29 января - убывающая Луна. С 21:06 - 19-й день лунного цикла. Луна в Деве.
Влияние Луны на человека 29 января
Часто достаточно всего лишь одного невнимательного слова или мимолетного взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Для поддержания гармонии старайтесь быть внимательными к сохранению покоя.
Пересмотрите прошлое, вспомните случаи несправедливости и причиненной вам болью. Прощение обидчиков и извинения перед обиженными могут помочь исправить ошибки прошлого, которые влияют на наше настоящее и создают проблемы.
Влияние Луны 29 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: В сфере бизнеса и финансов рекомендуется отложить серьезные решения. Обсуждайте текущие вопросы, но откладывайте переговоры о нововведениях. Будьте осторожны в денежных вопросах, избегайте долгов и займов из-за риска попасть под влияние обмана. Командировки благоприятны, особенно если вы отправляетесь в одиночестве. Смена работы или сферы деятельности не рекомендуется.
Здоровье: С точки зрения здоровья, считается, что этот день критичен для людей с нарушениями психики. Повышен риск вялотекущих, долгих болезней. Особое внимание следует уделять пище, избегая возможных отравлений.
Стрижка волос: Стрижка волос благоприятна для слабых, тусклых и тонких волос, придавая им живость и густоту. Это также может способствовать новым знакомствам и дружбе.
Отношения и брак: В отношениях не поддавайтесь провокациям и не провоцируйте других. Избегайте излишних выяснений отношений, чтобы не усложнять ситуацию. Помните, что ваше поведение влияет на отношения с окружающими. Сегодня лучше минимизировать контакты и не вступать в бесполезные споры.
Сон в ночь с 28 на 29 января
Сны, увиденные в этот период, могут быть пугающими, но не сбудутся.
Совет на 29 января по лунному календарю
Считается, что этот день неудачен как для бракосочетания, так и для развода. Также стоит остерегаться людей под воздействием алкоголя или наркотиков, так как они могут нанести ущерб не только морально, но и физически
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