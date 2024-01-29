Лунный календарь на 30 января: что лучше отложить в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 29 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
30 января - убывающая Луна. С 21:06 - 20-й день лунного цикла. Луна в Весах.
Влияние Луны на человека 30 января
Энергия текущих лунных суток поддерживает вас в стремлении к духовному росту. Этот день означает победу над собой! Поскольку энергии требуется много, не тратите ее напрасно. Сфокусируйтесь на самой важной цели, и препятствие будет преодолено. Однако помните, не погружайтесь слишком глубоко в гордыню.
Влияние Луны 30 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: Этот день является одним из лучших для решения финансовых вопросов, работы и бизнеса. Рекомендуется начинать новые предприятия, так как они будут увенчаны успехом и приносить удачу. Это отличное время для начала строительства, взятия ответственных должностей и принятия важных решений. Двадцатый лунный день считается наиболее удачным для бизнеса в лунном месяце. Этот период отлично подходит для торговых и финансовых операций, а также для общения с начальством, командировок и смены работы.
Здоровье: Это идеальный день для голодания, поста и отказа от вредных привычек. Исключите мясо и алкоголь из рациона. Посещение бани или сауны будет очень полезным, но остерегайтесь резких запахов.
Стрижка волос: Если вы хотите поднять эмоциональный фон и улучшить настроение, посетите парикмахерскую — стрижка сегодня будет благоприятной. Однако лучше отложить окрашивание волос на более подходящее время.
Отношения и брак: Этот день отлично подходит для общения и совместного решения вопросов. Люди сегодня общительны и открыты, что можно использовать для завоевания новых знакомств, укрепления старых связей и установления дружеских контактов. Разбор взаимоотношений лучше отложить. Общение с близкими и единомышленниками приносит удовольствие и помогает понять важные вещи. Не рекомендуется заключать брак в этот день. Зависть и недоброжелательность могут повлиять на ваши отношения.
Сон в ночь с 29 на 30 января
В этот день можно "заказать" сон по своему желанию.
Совет на 30 января по лунному календарю
Удерживайтесь от гордыни. Избегайте использования духов и выбора ароматов — это не подходящий день для работы с запахами.
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