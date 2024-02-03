Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 2 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
4 февраля - убывающая Луна. С 03:41 - 24-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.
Влияние Луны на человека 4 февраля
Избегайте общей ажитации, охватывающей людей сегодня; в любой ситуации старайтесь сохранять внутренний покой. Избегайте скопления людей и старайтесь не впутываться в конфликты.
Влияние Луны 4 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: Финансово этот день представляет собой переплет противоречий. Решайте только простые вопросы и избегайте принятия серьезных решений. День не благоприятен для деловых мероприятий, поэтому лучше отложить важные решения. Переговоры могут не принести результатов и вызвать дополнительные проблемы. Проверьте свои планы, пересмотрите обязательства, завершите начатое, прежде чем браться за что-то новое.
Здоровье: В этот день возможно обострение проблем в области здоровья, особенно связанных с сексуальным здоровьем. Иммунитет ослаблен, поэтому старайтесь избегать физических напряжений. Уделите внимание укреплению позвоночника и проведите оздоровительные процедуры. Избегайте стрижки ногтей и хирургических вмешательств. Полезно соблюдать молочную диету, исключая мясную пищу.
Стрижка волос: Луна благотворно влияет на состояние волос сегодня. Стрижка придаст им силу и здоровье, сократит секущиеся кончики и уменьшит выпадение волос. Окрашивание и химическая завивка не причинят вреда.
Отношения и брак: Это день, наполненный внутренним напряжением. Возможны проявления зависти, ревности и обид в рабочих и личных отношениях. Будьте осторожны в общении, избегайте недосказанных мыслей, чтобы избежать недопонимания. Душевное равновесие под угрозой, поэтому старайтесь минимизировать общение. Считается, что этот день не благоприятен для заключения брака.
Сон в ночь на 4 февраля
Интерпретируйте сны с осторожностью, учитывая противоположность их возможного значения.
Совет на 4 февраля по лунному календарю
Сохраняйте внутреннее спокойствие, проявляйте сосредоточенность и непоколебимость. Избегайте многолюдных мероприятий, новых мест и компаний. Не поддавайтесь провокациям и не вступайте в конфликты. Это не лучший день для судебных разбирательств, особенно если они касаются невиновных.
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