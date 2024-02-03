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Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день

Лидия Неплях
3 февраля 2024, 16:10
Решайте только простые вопросы и избегайте принятия серьезных решений.
Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день
Лунный календарь на 4 февраля/ Коллаж Главред, фото Instagram (guzmanramos90), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 2 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

4 февраля - убывающая Луна. С 03:41 - 24-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 4 февраля

Избегайте общей ажитации, охватывающей людей сегодня; в любой ситуации старайтесь сохранять внутренний покой. Избегайте скопления людей и старайтесь не впутываться в конфликты.

видео дня

Влияние Луны 4 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Финансово этот день представляет собой переплет противоречий. Решайте только простые вопросы и избегайте принятия серьезных решений. День не благоприятен для деловых мероприятий, поэтому лучше отложить важные решения. Переговоры могут не принести результатов и вызвать дополнительные проблемы. Проверьте свои планы, пересмотрите обязательства, завершите начатое, прежде чем браться за что-то новое.

Здоровье: В этот день возможно обострение проблем в области здоровья, особенно связанных с сексуальным здоровьем. Иммунитет ослаблен, поэтому старайтесь избегать физических напряжений. Уделите внимание укреплению позвоночника и проведите оздоровительные процедуры. Избегайте стрижки ногтей и хирургических вмешательств. Полезно соблюдать молочную диету, исключая мясную пищу.

Стрижка волос: Луна благотворно влияет на состояние волос сегодня. Стрижка придаст им силу и здоровье, сократит секущиеся кончики и уменьшит выпадение волос. Окрашивание и химическая завивка не причинят вреда.

Отношения и брак: Это день, наполненный внутренним напряжением. Возможны проявления зависти, ревности и обид в рабочих и личных отношениях. Будьте осторожны в общении, избегайте недосказанных мыслей, чтобы избежать недопонимания. Душевное равновесие под угрозой, поэтому старайтесь минимизировать общение. Считается, что этот день не благоприятен для заключения брака.

Сон в ночь на 4 февраля

Интерпретируйте сны с осторожностью, учитывая противоположность их возможного значения.

Совет на 4 февраля по лунному календарю

Сохраняйте внутреннее спокойствие, проявляйте сосредоточенность и непоколебимость. Избегайте многолюдных мероприятий, новых мест и компаний. Не поддавайтесь провокациям и не вступайте в конфликты. Это не лучший день для судебных разбирательств, особенно если они касаются невиновных.

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