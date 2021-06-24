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Психологи выяснили, почему женатые мужчины умирают раньше

24 июня 2021, 02:34
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Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, писал Лев Толстой. Но, похоже, что есть у них что-то общее. А именно – повышенный риск смерти супруга.

пара, отношения
Несчастливый брак увеличивает риск мужской смертности на 19% / Фото pixaby

Психологи из Тель-Авивского университета провели исследование и выяснили, что неудовлетворенность супружеской жизнью является одной из причин преждевременной смерти женатых мужчин.

В частности, неудовлетворенность браком по своему влиянию на продолжительность жизни среди мужчин может сравниться с такими факторами риска, как курение и отсутствие физической активности. При этом несчастливый брак увеличивает риск мужской смертности на 19%, пишет The Times Of Israel.

Исследование основано на обширных медицинских данных, полученных в результате 32-летних исследований, которые отслеживали 10 тысяч израильских мужчин и их смертность.

"Когда мы больше знаем о связи между психологическим благополучием и физическим здоровьем, мы обнаружили, что удовлетворенность браком в начале исследования была прогностическим фактором смерти в целом и смерти от инсульта", — сказал доктор Шахар Лев-Ари.

Мужчины, которые были недовольны своим браком, в среднем на 19 процентов чаще умирали во время проведения исследования, чем их ровесники, которые были удовлетворены отношениями.

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Ученые заявили, что неудовлетворенность браком может предсказать риск смерти.

"Это исследование убедительно свидетельствует о том, что удовлетворенность браком и его крепость заслуживают инвестиций со стороны институтов общественного здравоохранения. На том же уровне, на каком они инвестируют в борьбу с курением и поощрение физических упражнений", — уверен Лев-Ари.

Как сообщал Главред, новое исследование показало, что мужчины чаще, чем женщины, прощают своего партнера после того, как обнаруживают, что он изменяет. Также данные показали, что у людей, которые обманывают, есть два развратных романа в месяц.

отношения бракосочетание
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