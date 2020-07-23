Рушится брак: 3 главных признака

Брак - самая трудная работа в мире. / Pixabay

Считается, что брак - самая трудная работа в мире. Статистика показывает, что в западных странах уровень разводов составляет примерно 50%. В Украине ситуация лучше. Так, в прошлом году Министерство юстиции зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов. Всего за год состоялось 237 858 браков и 38 472 развода. Цифра все же впечатляющая.

Так каковы же наиболее типичные признаки грядущего развода и лучшие способы борьбы с ним?

1. Вы не чувствуете привлекательности

Когда вы оглядываетесь назад на причину, по которой вы выбрали своего супруга, эта причина больше не резонирует с вами. Следовательно, такое чувство, что ваш брак потерял свою искру. Это важный признак неудачного брака.

Потеря привлекательности обычно связана с вами так же, как с вашим партнером. На каком-то этапе вы перестали искать то, что вам нравится в вашем супруге, и перестали замечать все особенные качества, к которым вы изначально были привязаны.

Возможно, вы даже заметили, что больше стали сосредотачиваться на тех мелочах, которые раздражают вас.

Раздражение является одним из предшественников неудачного брака, потому что это одна из главных причин эмоционального возбуждения. Когда эмоции зашкаливают, тело становится напряженным, так как наша физиология готовится к бою или бегству. Мы занимаем угрожающую позицию и это проявляется в выражении лица и жестах рук.

Каждое действие, которое мы предпринимаем во время возбужденного эмоционального состояния, приведет к хаосу. Это случается потому, что во время этого состояния, наша префронтальная кора закрывается до такой степени, что мы теряем способность мыслить и действовать четко. Поэтому вместо того, чтобы четко сообщать о проблеме, которую мы хотели бы решить, мы обвиняем нашего партнера до такой степени, что он чувствует себя недооцененным.

Самоупоение является основным убийцей отношений, и важно отметить, что он работает в обоих направлениях. Если вы не берете на себя ответственность за то, как вы проявляете себя в ваших отношениях, вы несете равную ответственность за то, что ваши отношения разрушаются.

2. Секс не приносит удовлетворения

Когда вы не наслаждаетесь сексуальной близостью со своим супругом, возможно, вы движетесь к окончанию брака. Этот очевидный признак неудачного брака встречается чаще, чем вы думаете: 80% людей страдают от негативных последствий сексуальных проблем в их отношениях.

Однако секс - очень важен для крепких и долгих отношений. Если мы воздерживаемся от сексуальной близости с нашим партнером, они могут стать эмоционально отдаленными. Тогда ни тот, ни другой не получают того, чего хотят.

Любые проблемы в отношениях нужно решать, чтобы не "загрязнять" их негативными мыслями и их негативными последствиями. Секс может быть одним из лучших способов оторваться от сознания, восстановить связь с нашим телом и генерировать окситоцин (известный как гормон любви) и эндорфины. Работа с нашими эмоциями не только предотвратит споры, но и снизит уровень гормонов стресса и увеличит количество счастливых гормонов.

Любые проблемы в отношениях нужно решать, чтобы не "загрязнять" их негативными мыслями./Pixabay

3. У вас нет общего видения

Мотивация для решения проблем в отношениях обычно исходит из общего видения. Когда вы знаете, как вы хотите чувствовать себя, как вы хотите, чтобы ваши отношения выглядели, и к чему вы стремитесь (и ваш партнер разделяет это видение), гораздо легче изменить себя во времена разногласий или когда жизнь бросает вам вызов. Без этого общего видения ваш брак может стать уязвимым.

Важно получить представление о том, чего вы оба хотите и как вы хотите двигаться вперед вместе - вместо того, чтобы постоянно перефразировать и заново переживать то, чего вы не хотите.

Не забывайте, что кризис в отношениях - это времена, когда вы более склонны поддаваться чувству эмоционального возбуждения и чрезмерной реакции на то, что ваш партнер говорит или делает. Вы также с большей вероятностью будете обвинять, а не брать ответственность за свои действия. Самое важное, что нужно сделать в это время, - это вспомнить причинно-следственный принцип возрождения разума и вернуться в соответствие с вашей основной природой.

В итоге

Мы много раз полностью зацикливаемся на том, как наш партнер нарушает что-то важное для нас или идет вразрез с тем, что мы хотим испытать. Однако мы обычно не принимаем и не понимаем, что мы сами часто наносим такой же ущерб отношениям.

Когда вам ясно, как вы хотите чувствовать себя в долгосрочной перспективе, и у вас есть компас (целенаправленное действие), вам гораздо легче почувствовать мотивацию к тому, чтобы стать лучшей версией себя, человека, который держит себя в руках, является партнером и привлекает в браке.