Сгущенка в домашних условиях: известный блогер показала секрет приготовления

Сгущеное молоко - любимое лакомство многих. Однако иногда его так хочется, а запасов дома нет. В таких случаях всеми любимую сгущенку можно приготовить самостоятельно. Сделать это довольно просто. Мы расскажем, как сделать сгущеное молоко дома.
Сгущенка в домашних условиях - рецепт
Блогер-миллионник Виктория Киктенко рассказала, как приготовить сгущенку дома и какие моменты стоит учитывать во время приготовления.
Вам понадобится:
- большая кастрюля
- 400 г молока
- 400 г сахарной пудры
- 40 г сливочного масла
"Очень важно использовать именно сахарную пудру, а не сахар. С сахаром сгущенка будет быстро сахариться", - добавляет Киктенко.
Как варить сгущенку из молока и сахара
Когда все ингредиенты будут смешаны, их необходимо отправить на плиту и варить. Очень важно придерживаться правильного времени в приготовлении. После того, как смесь закипит, ее необходимо проварить около 10 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Также важно её не переварить, иначе будет очень густой.
Когда 10 минут пройдут, сгущенку нужно снять с плиты и перелить в другую емкость, после чего поставить в ледяную воду и продолжать размешивать. Воду необходимо переодически менять, чтобы она была ледяная, лучше - со льдом. Размешивать сгущенку нужно до тех пор, пока она полностью не остынет.
Смотрите видео о том, как приготовить сгущеное молоко:
@kik_vika_ Це дуже легко та займає зовсім трохи часу?? 15 хвилин і все готово??? Готували колись сгущене молоко?Приготуєте за моїм рецептом? #рецепты#згущенемолоко#сгущенка#сгущенкарецепт#сгущеноемолоко♬ оригинальный звук - Kik_Vika_
Также вам может быть интересно:
- Можно ли есть суши во время беременности: об этом должны знать будущие мамочки
- Вот почему коробки для пиццы квадратные, а не круглые: неожиданный ответ
- Как побороть в себе лень: Карпачев назвал работающий психологический трюк