Три самых недооцененных продукта: они дарят организму настоящее крепкое здоровье

Главред расскажет, что самое полезное из еды можно есть каждый день и не тратить на это большое количество средств.

https://glavred.info/life/tri-samyh-nedoocenennyh-produkta-oni-daryat-organizmu-nastoyashchee-krepkoe-zdorove-10535231.html Ссылка скопирована

Три самых недооцененных продукта / коллаж: Главред, фото: скриншот

В обществе давно распостраняется миф о том, что здоровое питание - это очень дорого и не каждый может это себе позволить. Однако при этом, есть несколько недорогих недооцененных продуктов, которые обладают массой полезных веществ и доступны каждому. Эксперт по питанию и фитнес-тренер Дмитрий Глебов рассказал о дешевых продуктах, которые содержат много важных элементов.

Какие продукты обязательно есть каждый день

Первым в список полезных и дешевых продуктов вошло куриное яйцо. Этот продукт содержит не только высококачественный белок, но и полезные жиры. Также яйца могут закрыть потребность, как в белке, так и в жирах.

Что самое полезное из еды

Рыба. Недорогая Селедка и Скумбрия способны дать организму и белок и жирные кислоты, необходимые человеку в том числе. То есть, этот продукт содержит сразу два элемента, которые должны быть в рационе.

видео дня

Какой самый полезный овощ

Для климата украинцев самым полезным овощем является белокачанная капуста. Этот овощ есть в доступе круглый год. Его можно квасить, с ним можно готовить салаты и другие блюда, например - тушеные овощи.

Смотрите видео о полезных и дешевых продуктах:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.