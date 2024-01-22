Три самых недооцененных продукта: они дарят организму настоящее крепкое здоровье

В обществе давно распостраняется миф о том, что здоровое питание - это очень дорого и не каждый может это себе позволить. Однако при этом, есть несколько недорогих недооцененных продуктов, которые обладают массой полезных веществ и доступны каждому. Эксперт по питанию и фитнес-тренер Дмитрий Глебов рассказал о дешевых продуктах, которые содержат много важных элементов.
Какие продукты обязательно есть каждый день
Первым в список полезных и дешевых продуктов вошло куриное яйцо. Этот продукт содержит не только высококачественный белок, но и полезные жиры. Также яйца могут закрыть потребность, как в белке, так и в жирах.
Что самое полезное из еды
Рыба. Недорогая Селедка и Скумбрия способны дать организму и белок и жирные кислоты, необходимые человеку в том числе. То есть, этот продукт содержит сразу два элемента, которые должны быть в рационе.
Какой самый полезный овощ
Для климата украинцев самым полезным овощем является белокачанная капуста. Этот овощ есть в доступе круглый год. Его можно квасить, с ним можно готовить салаты и другие блюда, например - тушеные овощи.
Смотрите видео о полезных и дешевых продуктах:
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