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Что бывает, если давить прыщи на лице: объяснение и советы

Дмитрий Видоменко
16 марта 2024, 14:02
"Что бывает, если давить прыщи на лице?" - вопрос, такое ощущение, настолько же древний, как и сам термин "прыщи". Главред разобрался в теме.
Прыщи
Что бывает, если давить прыщи на лице? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что будет если не давить прыщи?

Если не давить прыщи, то они пройдут сами собой, но это может занять несколько дней или даже недель.

Вот что происходит, когда вы не давите прыщи:

  • Воспаление: Прыщ сначала будет красным, опухшим и болезненным. Это происходит из-за скопления бактерий, масла и мертвых клеток кожи в поре.
  • Гной: Если воспаление не проходит, то в прыще может образоваться гной. Это белая или желтая жидкость, которая содержит бактерии и мертвые лейкоциты.
  • Заживление: Со временем гнойник всосется, и прыщ заживет.

Не стоит выдавливать прыщи, потому что:

  • Можно занести инфекцию: При выдавливании прыща можно занести бактерии в рану, что может привести к еще большему воспалению и образованию рубцов.
  • Можно повредить кожу: При неправильном выдавливании прыща можно повредить кожу, что может привести к образованию шрамов.
  • Можно усугубить проблему: Если выдавить прыщ не до конца, то он может воспалиться еще больше.

Что делать, если у вас есть прыщи:

  • Умывайте лицо два раза в день: Используйте мягкое очищающее средство и теплую воду.
  • Не трогайте лицо: Не трогайте и не ковыряйте прыщи, так как это может привести к их распространению.
  • Используйте средства для лечения акне: Существует множество средств для лечения акне, которые можно купить без рецепта.

Обратитесь к дерматологу: Если у вас сильные прыщи , то вам следует обратиться к дерматологу.

Вот несколько советов, которые помогут вам быстрее избавиться от прыщей:

Прикладывайте к прыщам теплое компресс: Теплое компресс может помочь уменьшить воспаление и боль.

Используйте салициловую кислоту: Салициловая кислота помогает отшелушивать омертвевшую кожу и разблокировать поры.

Используйте бензоил пероксид: Бензоил пероксид убивает бактерии, которые вызывают прыщи.

Прыщи

Что бывает, если давить прыщи на лице?

Давить прыщи на лице категорически не рекомендуется! Это может привести к ряду негативных последствий:

1. Распространение инфекции:

При выдавливании прыща гной и бактерии могут попасть в другие поры, что приведет к появлению новых прыщей.

В некоторых случаях, особенно при наличии ослабленного иммунитета, возможно развитие серьезных инфекций.

2. Образование рубцов:

Давление на прыщ может повредить коллагеновые волокна, что впоследствии может привести к образованию рубцов.

Рубцы могут быть как временными, так и permanent, и их удаление может быть сложным и дорогостоящим.

3. Повреждение кожи:

Неправильное выдавливание прыща может привести к травмированию кожи, образованию микротрещин и занесению инфекции.

Это может привести к воспалению, покраснению, отечности и болезненности.

4. Ухудшение состояния:

Неосторожное выдавливание может привести к разрыву стенки прыща и проникновению его содержимого в более глубокие слои кожи.

Это может усугубить воспаление и привести к образованию более глубоких и болезненных прыщей.

Что такое акне?

Акне́, уго́р (лат. acne vulgaris, от греч. ἀκμμή; бытовое название прыщ) - небольшой воспаленный узелок (папула) на коже, часто в дальнейшем нагнаивается, превращаясь в гнойничок (пустула). Является хронической болезнью с воспалением сальных желез, сообщает "Википедия".

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