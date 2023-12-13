Что хорошо убирает жирные пятна: даже те, что не отстирываются

Применяйте эти простые советы, если жирные пятна кажутся непреодолимыми.

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Что хорошо убирает жирные пятна / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Жирные пятна на одежде – настоящая головоломка для каждого. Узнайте, как справиться с трудноудаляемыми жирными следами, как вывести въевшиеся и застаревшие пятна, а также что действенно поможет убрать эти неприятности из вашей одежды.

Как удалить жирные пятна, которые не отстирываются?

Если стирка не справляется с жирными пятнами, попробуйте предварительно обработать зону пятна жидким мылом или моющим средством перед стиркой. Это может помочь в борьбе с устойчивыми жирными загрязнениями.

Как вывести въевшиеся жирные пятна?

Для въевшихся пятен попробуйте нанести на них небольшое количество жидкости для посуды, оставив на несколько часов перед стиркой. Также можно использовать средства на основе аммиака для эффективного выведения даже самых сложных пятен.

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Застаревшие пятна можно обработать уксусом перед стиркой. Просто нанесите немного уксуса на пятно, дайте ему впитаться в ткань, а затем отправьте в стиральную машину.

Что хорошо удаляет жирные пятна?

Для успешного удаления жирных пятен можно использовать средства, содержащие оксиген. Мыльные палочки, порошки или спреи с оксигеном прекрасно справляются с жирными загрязнениями, оставляя вашу одежду безупречной.

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