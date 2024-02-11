Госпожа на кухне: какие продукты всегда должны быть дома - простые ответы

"Какие продукты должны всегда быть дома?" - вопрос вроде и несложный, а вроде бы - и попробуй на него ответь сходу. Главред разбирается в теме.

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Холодильник, продукты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Какие продукты всегда должны быть дома?

Продукты, которые всегда должны быть дома:

Основные:

Крупы: гречка, рис, овсянка, пшено, макароны.

Бобовые: фасоль, чечевица, горох.

Мука: пшеничная, ржаная (по желанию).

Яйца: универсальный продукт для завтраков, выпечки и многих других блюд.

Молочные продукты: молоко, кефир, йогурт, творог (по вкусу).

Масло: растительное (оливковое, подсолнечное) и сливочное.

Сахар, соль, перец: базовые специи для любой кухни.

Дополнительные:

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Консервы - тунец, лосось, килька, шпроты, овощные (по вкусу).

Замороженные ягоды и фрукты: для смузи, десертов, компотов.

Овощи и фрукты:

Лук и чеснок: незаменимые ингредиенты для многих блюд.

Картофель: универсальный гарнир.

Морковь, свекла: для салатов, супов, гарниров.

Капуста: белокочанная, брокколи, цветная (по вкусу).

Сезонные фрукты и овощи: яблоки, бананы, цитрусовые, сезонные ягоды.

Дополнительные ингридиенты:

Хлеб: батон, лаваш (по вкусу).

Орехи и сухофрукты: для перекусов, салатов, выпечки.

Чай, кофе: ваши любимые напитки.

Специи и травы: по вашему вкусу и предпочтениям.

Не забудьте про:

Соль, сахар, перец: базовые специи для любой кухни.

Растительное масло: для жарки, выпечки, салатов.

Уксус: для маринадов, заправки салатов.

Соус: кетчуп, майонез, горчица (по вкусу).

Чем заполнить холодильник на неделю

Находчивая хозяйка или хозяин обычно как-то соображают, что нужно делать. Тем не менее, ниже мы приведем несколько простых советов для них.

Овощи и фрукты:

Огурцы, помидоры, лук, перец – 2-3 шт. на каждый день.

Морковь, свекла, капуста – 1-2 шт

Яблоки, бананы, апельсины – 2-3 шт на каждый день.

Сезонные фрукты и ягоды – 200-300 г в день.

Мясо и рыба:

Курица – 1 шт

Фарш – 500 г

Рыба – 500 г

Молочные продукты:

Молоко – 1 л

Кефир – 500 мл

Сметана – 200 г

Творог – 200 г

Сыр – 200 г

Крупы:

Гречка – 200 г

Рис – 200 г

Макароны – 200 г

Овсяные хлопья – 200 г

Хлеб

Замороженные продукты:

Ягоды – 200 г

Овощи – 200 г

Фрукты – 200 г

Дополнительно:

Масло сливочное – 100 г

Растительное масло – 1 л

Соль, сахар, специи.

Также рекомедуется - составьте меню на неделю, чтобы не покупать лишнего.

Учитывайте вкусы и предпочтения всех членов семьи. Покупайте продукты в проверенных местах. Не забывайте о зелени – она добавит вкуса и пользы вашим блюдам. Готовьте из свежих продуктов, а полуфабрикаты используйте по минимуму. Не перегружайте холодильник – это может привести к порче продуктов.

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