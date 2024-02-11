Госпожа на кухне: какие продукты всегда должны быть дома - простые ответы

Какие продукты всегда должны быть дома?
Продукты, которые всегда должны быть дома:
Основные:
- Крупы: гречка, рис, овсянка, пшено, макароны.
- Бобовые: фасоль, чечевица, горох.
- Мука: пшеничная, ржаная (по желанию).
- Яйца: универсальный продукт для завтраков, выпечки и многих других блюд.
- Молочные продукты: молоко, кефир, йогурт, творог (по вкусу).
- Масло: растительное (оливковое, подсолнечное) и сливочное.
- Сахар, соль, перец: базовые специи для любой кухни.
Дополнительные:
Консервы - тунец, лосось, килька, шпроты, овощные (по вкусу).
Замороженные ягоды и фрукты: для смузи, десертов, компотов.
Овощи и фрукты:
- Лук и чеснок: незаменимые ингредиенты для многих блюд.
- Картофель: универсальный гарнир.
- Морковь, свекла: для салатов, супов, гарниров.
- Капуста: белокочанная, брокколи, цветная (по вкусу).
- Сезонные фрукты и овощи: яблоки, бананы, цитрусовые, сезонные ягоды.
Дополнительные ингридиенты:
Хлеб: батон, лаваш (по вкусу).
Орехи и сухофрукты: для перекусов, салатов, выпечки.
Чай, кофе: ваши любимые напитки.
Специи и травы: по вашему вкусу и предпочтениям.
Не забудьте про:
- Соль, сахар, перец: базовые специи для любой кухни.
- Растительное масло: для жарки, выпечки, салатов.
- Уксус: для маринадов, заправки салатов.
- Соус: кетчуп, майонез, горчица (по вкусу).
Чем заполнить холодильник на неделю
Находчивая хозяйка или хозяин обычно как-то соображают, что нужно делать. Тем не менее, ниже мы приведем несколько простых советов для них.
Овощи и фрукты:
- Огурцы, помидоры, лук, перец – 2-3 шт. на каждый день.
- Морковь, свекла, капуста – 1-2 шт
- Яблоки, бананы, апельсины – 2-3 шт на каждый день.
- Сезонные фрукты и ягоды – 200-300 г в день.
Мясо и рыба:
- Курица – 1 шт
- Фарш – 500 г
- Рыба – 500 г
Молочные продукты:
- Молоко – 1 л
- Кефир – 500 мл
- Сметана – 200 г
- Творог – 200 г
- Сыр – 200 г
- Крупы:
- Гречка – 200 г
- Рис – 200 г
- Макароны – 200 г
- Овсяные хлопья – 200 г
Хлеб
Замороженные продукты:
- Ягоды – 200 г
- Овощи – 200 г
- Фрукты – 200 г
Дополнительно:
- Масло сливочное – 100 г
- Растительное масло – 1 л
- Соль, сахар, специи.
Также рекомедуется - составьте меню на неделю, чтобы не покупать лишнего.
Учитывайте вкусы и предпочтения всех членов семьи. Покупайте продукты в проверенных местах. Не забывайте о зелени – она добавит вкуса и пользы вашим блюдам. Готовьте из свежих продуктов, а полуфабрикаты используйте по минимуму. Не перегружайте холодильник – это может привести к порче продуктов.
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