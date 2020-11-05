УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как отрастить бороду быстро и дешево: лучшие советы

5 ноября 2020, 05:05

Главред узнал, как отрастить бороду подростку и взрослому мачо – чтоб выглядеть сексуально и брутально.

Как отрастить бороду на щеках и не только - лучшие средства
Как отрастить бороду на щеках и не только - лучшие средства / Фото @bloodanchor

Борода не просто вошла в моду – она набирает всё большую популярность.

Так что не только взрослые мужчины, но и подростки в 16-17 лет уже подумывают, как им отрастить бороду. Желательно – быстро и подешевле, так сказать "своими руками" и "в домашних условиях".

Главред узнал, как отрастить бороду подростку и взрослому мачо – чтоб выглядеть сексуально и брутально.

  1. Как отрастить бороду: первые шаги
  2. Как отрастить бороду: что нужно есть
  3. Борода – первая стрижка
  4. Борода: как ухаживать в домашних условиях

Как отрастить бороду: первые шаги

Как ни парадоксально, но отращивать бороду нужно с сеанса тщательного бритья: чтобы волоски начали отрастать с одинаковой длины.

Кстати, разговоры, что чем чаще бреешься, тем быстрее растут волосы – не более чем миф, и научно он ничем не подтвержден.

Читайте такжеКогда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздникНачинать отращивать бороду лучше всего в теплое время года (когда кровообращение активнее) и во время отпуска, чтоб чужое мнение о "небритости" не сбивало с бородатого пути. Впрочем, карантин – тоже отличное время для того, чтобы отрастить бороду в домашних условиях.

Чтобы ускорить рост волос и избавиться от зуда – нужно пользоваться скрабом или пилингом для лица: такие средства активируют приток крови к волосяным луковицам, предотвращают врастание волос и убирают с поверхности кожи отмершие частички, которые препятствуют выходу волосков бороды на поверхность.

Кроме того, после умывания стоит смазывать кожу увлажняющим лосьоном. Пересушенная кожа как пересушенная почва – плохая основа для роста волос.

Саму бороду (когда она отрастет побольше) по вечерам стоит смазывать маслом: репейным, пальмовым или касторовым (говорят, что это лучшие народные средства, как отрастить бороду) или профессиональной смесью масел (в интернете достаточно предложений: Borodist, Trius, Musgo Real и еще много чего).

Читайте такжеДень мужчин – стильные поздравления в прозе, в стихах и картинки с Днем мужчин

Как отрастить бороду: что нужно есть

Чтобы волосы на лице быстрее росли, нужно включить в рацион:

  • протеин и насыщенные жиры (красное мясо, хлеб, молочные продукты) – они стимулируют выработку тестостерона, а тот в свою очередь – рост волос;
  • витамины группы В (особенно B7): печень, орехи, яичные желтки, субпродукты;
  • соблюдать водный баланс: см. пункт про увлажняющий лосьон.

Также стоит заняться спортом: он тоже способствует выработке тестостерона.

Борода – первая стрижка

На формирование роскошной бороды понадобиться порядка 90 дней – но первую стрижку можно делать уже через месяц.

Хотя бы в первый раз стоит раскошелиться на опытного барбера – а потом уже поддерживать форму самостоятельно. Ну, или видеоинструкция, как постричь бороду дома, вам в помощь:

Сразу оговоримся, что для стрижки бороды дома понадобятся:

  • расческа;
  • электрический триммер или специальная машинка для стрижки волос (отличаются размером);
  • насадки к триммеру;
  • зачастую еще и бритва.

Максимально коротко бороду нужно стричь по бокам, а оставлять – впереди. Шею нужно брить до линии подбородка. Очень тщательно нужно стричь волосы над губой, чтоб там не торчал "хохолок".

К слову, такая стрижка для бороды как эспаньолка спасет "бородачей", у которых волосы редкие от природы. Остальным счастливчикам можно выбирать "бородатые прически" и попышнее.

Борода: как ухаживать в домашних условиях

⇒ Бороду придется мыть также часто, как волосы – то есть почти каждый день. Сушить феном бороду нельзя.

⇒ Расчесывать тоже как волосы – утром и вечером.

борода советы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:04
Hulu отменил сериал Касл-Рок после 2 успешных сезонов
05:55
Астролог рассказал, когда ждать досрочных парламентских выборов
05:35
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве оценили вероятность сценария Видео
05:32
"Коронавирус в Украине разбушуется": астролог предупредил о переполненных больницах Видео
05:05
Как отрастить бороду быстро и дешево: лучшие советы Видео
Реклама
05:03
В Слуге народа призвали Зеленского к роспуску Верховной Рады Видео
04:42
Ученые установили, от чего зависит опасность заражения людей COVID-19
04:19
Далеко не два метра: на какое расстояние от больного "отлетает" COVID-19
03:55
Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото Фото
03:42
Кабмин из COVID-фонда выделил еще 1 миллиард: на что потратят деньги Видео
03:05
Авторы Days Gone рассказали об особенностях версии игры для PS5 Видео
02:39
"*бусь с папиками": Морозюк без белья показала крошечные соски
02:03
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
01:47
Тяжелый график - женщина изменяла занятому на работе мужу с сотнями мужчин
01:30
Врач спрогнозировал зимний удар COVID-19 и назвал главную опасность Видео
01:00
Астрал 5 - появились подробности съемок нового фильма
00:47
Чего ждать от коронавируса зимой: врач дал неутешительный прогноз для Украины Видео
00:19
Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Видео
04 ноября, среда
23:49
Барселона – Динамо 2:1: команда Месси дожала киевлян на Камп Ноу
23:25
Байдену отдали победу еще в одном штате: СМИ нашли ошибку в подсчете голосов Видео
Реклама
23:05
Самый модный и красивый осенний маникюр на короткие ногти - фото Фото
22:50
Трамп потерял штат Висконсин: Байден победил с минимальным отрывом Видео
22:45
В Слуге народа заговорили о роспуске Рады: названо условие Видео
22:30
В Мичигане Байдену "дорисовали" 138 тысяч голосов Видео
22:03
Навальный рассказал о кошмаре Кремля Видео
21:57
Готов к массовым убийствам: обезумевший психопат Лукашенко стал обузой для Путина – эксперт Видео
21:51
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
21:34
В Пенсильвании побеждает Байден: Джулиани отправился спасать ситуацию Видео
21:07
Битва за Белый дом: Байдену покорился еще один штат США Видео
20:58
Байден набрал рекордное количество голосов в истории США – Трамп принял меры Видео
20:42
"Десятка есть": в СНБО шокировали реальной статистикой по коронавирусу Видео
20:31
Ляшко анонсировал изменения в "красной" зоне карантина в Украине Видео
20:26
Участница Супер Топ-модели стала бабушкой Видео
19:57
Зеленский нашел "теплое" место уволенному из Укроборонпрома Абромавичусу Видео
19:53
Лукашенко и Путин обсудили по телефону Украину Видео
19:46
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
19:40
Стартовала масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5
19:37
К чему снятся крысы: толкование сновидения Видео
19:28
Защита по делу о смертельном рейсе МН-17 хочет допросить Авакова и Геращенко Видео
19:26
Зеленский сделал "обрезание" ОП и затеял большие изменения на Банковой
Реклама
19:20
Врач рассказал, как пройдет вторая волна​ COVID-19 в Украине Видео
19:11
Как пить джин: 5 советов от профессионального джинновера Видео
19:09
Солист группы Друга ріка рассказал о потере ребенка Видео
18:43
Астролог предупредил об "эпидемии разрывов": назван период Видео
18:30
"Двойные" зимние каникулы: в МОН заявили о фейке Видео
18:29
Из-за опасной мутации коронавируса уничтожат все норковые фермы в Дании Видео
18:26
Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть Видео
18:18
Министр назвал главную причину загаженности киевского воздуха Видео
18:10
"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры уходящего поколения
18:10
Армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять