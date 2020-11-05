Как отрастить бороду быстро и дешево: лучшие советы

Как отрастить бороду на щеках и не только - лучшие средства / Фото @bloodanchor

Борода не просто вошла в моду – она набирает всё большую популярность.

Так что не только взрослые мужчины, но и подростки в 16-17 лет уже подумывают, как им отрастить бороду. Желательно – быстро и подешевле, так сказать "своими руками" и "в домашних условиях".

Главред узнал, как отрастить бороду подростку и взрослому мачо – чтоб выглядеть сексуально и брутально.

Как ни парадоксально, но отращивать бороду нужно с сеанса тщательного бритья: чтобы волоски начали отрастать с одинаковой длины.

Кстати, разговоры, что чем чаще бреешься, тем быстрее растут волосы – не более чем миф, и научно он ничем не подтвержден.

Читайте такжеКогда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздникНачинать отращивать бороду лучше всего в теплое время года (когда кровообращение активнее) и во время отпуска, чтоб чужое мнение о "небритости" не сбивало с бородатого пути. Впрочем, карантин – тоже отличное время для того, чтобы отрастить бороду в домашних условиях.

Чтобы ускорить рост волос и избавиться от зуда – нужно пользоваться скрабом или пилингом для лица: такие средства активируют приток крови к волосяным луковицам, предотвращают врастание волос и убирают с поверхности кожи отмершие частички, которые препятствуют выходу волосков бороды на поверхность.

Кроме того, после умывания стоит смазывать кожу увлажняющим лосьоном. Пересушенная кожа как пересушенная почва – плохая основа для роста волос.

Саму бороду (когда она отрастет побольше) по вечерам стоит смазывать маслом: репейным, пальмовым или касторовым (говорят, что это лучшие народные средства, как отрастить бороду) или профессиональной смесью масел (в интернете достаточно предложений: Borodist, Trius, Musgo Real и еще много чего).

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Чтобы волосы на лице быстрее росли, нужно включить в рацион:

протеин и насыщенные жиры (красное мясо, хлеб, молочные продукты) – они стимулируют выработку тестостерона, а тот в свою очередь – рост волос;

витамины группы В (особенно B7): печень, орехи, яичные желтки, субпродукты;

соблюдать водный баланс: см. пункт про увлажняющий лосьон.

Также стоит заняться спортом: он тоже способствует выработке тестостерона.

На формирование роскошной бороды понадобиться порядка 90 дней – но первую стрижку можно делать уже через месяц.

Хотя бы в первый раз стоит раскошелиться на опытного барбера – а потом уже поддерживать форму самостоятельно. Ну, или видеоинструкция, как постричь бороду дома, вам в помощь:

Сразу оговоримся, что для стрижки бороды дома понадобятся:

расческа;

электрический триммер или специальная машинка для стрижки волос (отличаются размером);

насадки к триммеру;

зачастую еще и бритва.

Максимально коротко бороду нужно стричь по бокам, а оставлять – впереди. Шею нужно брить до линии подбородка. Очень тщательно нужно стричь волосы над губой, чтоб там не торчал "хохолок".

К слову, такая стрижка для бороды как эспаньолка спасет "бородачей", у которых волосы редкие от природы. Остальным счастливчикам можно выбирать "бородатые прически" и попышнее.

⇒ Бороду придется мыть также часто, как волосы – то есть почти каждый день. Сушить феном бороду нельзя.

⇒ Расчесывать тоже как волосы – утром и вечером.