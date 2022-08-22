Как правильно собрать семена помидор и капусты: секреты для щедрого урожая

Как правильно собрать семена томатов / фото Фермер

Каждый год дачники занимаются заготовкой семян различных овощей на следующий год. Главред разбирался, как правильно собрать и заготовить семена, чтобы получить щедрый урожай в следующем году.

Преимущества сбора семян в домашних условиях

собранные своими руками семена хорошо всходят, а также обладают отличным иммунитетом к различным заболеваниям

рассада из домашних семян дает высокий урожай

если самостоятельно собрать семена, можно не переживать, что вы получили именно тот сорт томатов, который вам нужен

минимальный риск самоопыления – можно не переживать, что вырастут именно те овощи, которые вы хотели получить

Как правильно собрать семена томатов

разрежьте поперек спелый помидор

аккуратно соберите косточки в стеклянную банку и оставьте для сбраживания на трое суток. Это нужно для разрушения плаценты, которая будет в будущем мешать появлению рассады, а также для уничтожения микроогранизмов

удалите плесень, котоая появится а поверхности семян

размешайте семяна ложкой и удалите те, которые всплыли – они пустые и побегов не дадут.

промойте оставшиеся семена под проточной водой, процедите чередмарлю и выложите равномерно на чистую пленку для просушивания.

поместите семена в специальные мешочки из неплотной ткани для полного высыхания.

положите семена в чистый бумажный пакетик для хранения, подпишите сорт и год сбора семян томатов.

Когда заготавливать семена помидор

Специалисты рекомендуют успеть завершить сбор семян до начала осени, а высаживать их на рассаду ранней весной.

Как собрать семена помидор и сколько их хранить / фото Фермер

Где и сколько хранить семена

Бумажные пакетики с собранными семенами рекомендуют хранить в сухом, темном и прохладном месте. Если в помещении назкая влажность, можно хранить метриал и при комнатной температуре.

Хорошая всхожесть семян, по наблюдениям огородников, наблюдается на протяжении четырех лет после их сбора.

Как собрать семена капусты

Для того, чтобы получить хорошие семена капусты, рассаду для семеноводства рекомендуют высадить намного позже обычных сроков, чтобы она созрела не раньше сентября.

Как получить большой урожай капусты - секреты выращивания / Как собрать семена капусты

Возле семянного куста нужно вкопать кол для его подвязывания. Нужно учесть, что созревание семян происходит неравномерно. После обрезания стручков с семянами их нужно просушить на протяжении десяти дней, далее разложить на подстилку и обмолотить. Во время хранения семян белокачанного сорта нужно обеспечить изоляцию, чтобы они не переопылились с другими сортами капусты.

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