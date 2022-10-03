Как сохранить черную смородину на зиму и что из нее можно приготовить

Как сохранить черную смородину на зиму / Фото pixabay.com ​

Черная смородина – замечательная ягода, которая содержит огромное количество витамина С и помогает укрепить иммунитет. Из нее готовят джемы, пастилу, компоты, варенье. Замечательно подходит ягода и для замораживания. Ягодками можно украшать выпечку, добавлять в мороженное, смузи, а также молочные каши.

Главред разбирался, как сохранить черную смородину на зиму.

Как замораживать черную смородину

Заморозить ягодку можно разными способами:

целыми в отдельных пакетиках (порционно) – одна порция для приготовления одного блюда, чтобы избежать необходимости повторного замораживания, которое не допускается

ягодами, засыпанными сахаром

в виде смузи с небольшим добавлением сахара

Лучше всего отправлять в морозилку ягоды порционно. Рекомендуем высыпать полкилограмма смородины в контейнер и отправить в морозилку, а через несколько часов разложить по пакетикам – там ягодки остануться рассыпчатыми.

Как сохранить черную смородину на зиму / Сад Огород

Черная смородина, перетертая с сахаром

Поместите ягоды в блендер и хорошенько засыпьте сахаром – если смородина кислая сахара понадобится значительно больше, если сладкая, то его можно и вовсе не добавлять, все зависит от ваших предпочтений. Измельчите ягоды, разлейте по удобным формам и отправьте на хранение в морозильную камеру.

Внимание: на 1 кг ягод рекомендуем брать около 2 кг сахара.

Как подготовить черную смородину к заморозке:

отделить ягоды от плодоножек

хорошенько промыть под проточной водой (чтобы убрать песок и пыль, которые оседают на ягодах на огороде)

аккуратно разложить на чистое полотенце

дать просохнуть в течении нескольких часов

разложить по пластиковым контейнерам

Известно, что ягода лучше всего сохраняет свой вкус и полезные свойства во время постепенной заморозки.

Черная смородина - как приготовить смузи из ягод / pixabay

Что можно сделать со смородиной на зиму

Замороженную черную смородину можно использовать зимой для приготовления пирогов, разнообразных десертов, компотов, пирожных. Также со смузи запросто можно приготовить натуральный чай, который поможет укрепить иммунитет.

Не рекомендуется употреблять ягоды при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышенной свертываемости крови, тромбофлейбитах. Следует помнить, что с осторожностью ее нужно употреблять аллергикам и детям раннего возраста.

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