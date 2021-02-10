УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как варить макароны, чтобы они не слиплись – простой рецепт

10 февраля 2021, 17:39

Чтобы правильно и вкусно сварить макароны, важно знать несколько секретов правильного приготовления, и ваше блюдо получится изумительным.

Макароны получаются вкусными если добавить сливочное масло / pixabay

Макароны уже давно стали частью традиционной кухни не только в Италии, но и в восточных странах. Главный секрет вкусно приготовленных макарон заключается в правильной варке продукта.

Макароны следует кидать в уже кипящую подсоленную воду. А чтобы они не прилипли ко дну кастрюли, важно помешивать их до тех пор, пока вода снова не закипит. Если пропустить этот момент, можно испортить блюдо.

Обычно макароны варить стоит 10 минут, но может меняться в зависимости от сорта муки, из которой приготовлены макароны. Но самым верным способом узнать степень готовности является проба. Макароны должны быть плотными, но не твердыми.

Как варить макароны - простой рецепт

Вам понадобится:

  • макароны из твердых сортов пшеницы – 200 г;
  • вода – 2 литра;
  • соль – 1 ст. ложка.

Чтобы сварить вкусные макароны, воспользуйтесь простой формулой, придуманной итальянскими поварами: 1000/100/10. Она означает, что на 1 литр воды приходится 100 г макарон и 10 г соли.

Читайте такжеКак правильно варить рис - простой рецепт

Вскипятите воду в кастрюле с толстыми стенками. Посолите воду и положите туда макароны. Постоянно помешивайте, пока вода снова не закипит.

Чтобы сварить спагетти, окуните один конец макарон в воду, подождите пару секунд и медленно опускайте их целиком. Они быстро размягчатся и полностью войдут в кастрюлю

Засеките время, положенное для варки макарон. Оно должно быть указано на упаковке. За пару минут до окончания снимите пробу.

Готовые макароны откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Смешайте их с растопленным сливочным маслом или приготовленным заранее соусом.

Как правильно готовить макароны - видео

макароны рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные измененияГаз 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Как варить пельмени правильно – простой рецептКак варить пельмени правильно – простой рецепт Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухниЧтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчинКак продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин Какие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знатьКакие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знать
Следующий материал

Последние новости

18:10
В Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий школы и сады решили закрыть
17:55
ГПУ объяснила Канаде, почему выгодно помогать Киеву в деле о катастрофе МАУ Видео
17:45
У Авакова рассказали, почему нужно отменить письма о штрафах для водителей
17:39
Как варить макароны, чтобы они не слиплись – простой рецепт Видео
17:36
Япония купила сериал Крепостная от СТБ
Реклама
17:27
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор Видео
17:19
В ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евро Видео
17:07
В Кабмине объяснили судьбу "каналов Медведчука" после вердикта Верховного суда Видео
17:05
Польша перепродаст Украине вакцину от коронавируса, от которой отказались в ЮАР Видео
17:04
Деятельность ОПЗЖ наносит ущерб интересам Украины - эксперты
17:00
Первый взгляд на Android 12: что нового получат Android-смартфоны Фото
16:46
Алина Гросу сообщила о трагедии в семье Видео
16:45
В центре Киева националисты заблокировали группу "титушек Кивы" Видео
16:40
Остановленные энергоблоки ТЭС принадлежат ахметовскому ДТЭК
16:32
На Украину снова надвигается мощный снежный шторм с 25-градусными морозами Видео
16:19
"Недожаренная": Ксения Собчак показала откровенные фото в дерзком купальнике
16:01
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
16:00
Разработка перезапуска Silent Hill набирает обороты – СМИ Видео
15:58
Кравчук озвучил и оценил планы боевиков по войне на Донбассе Видео
15:47
Россия заблокировала сайт украинского министерства Видео
Реклама
15:35
Жена Навального улетела из России - СМИ Видео
15:34
В Украине раскрыли планы о появлении авиации НАТО над Крымом Видео
15:23
В Брюсселе хотят снять санкции с сына Януковича и Табачника - СМИ Видео
15:11
Писатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части Metro Видео
14:53
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
14:42
Россиянин скончался на пятый день после прививки вакциной Спутник V Видео
14:32
В Киеве выгнали с работы кассиршу супермаркета, отказавшуюся обслуживать на украинском Видео
14:26
НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин Видео
14:20
"Шокированы, в какую историю вписались": Go-A рассказали о подготовке к Евровидению 2021
14:19
"Правый сектор" устроил протест под домом министра Малюськи
14:17
Sony запустила распродажу игр для PlayStation 4 в розничных магазинах Украины
14:17
Стало известно о предложении Германии "грязной сделки" США по Северному потоку-2 Видео
13:56
Украина готовится поднять пенсионный возраст – Розенко Видео
13:41
Нафтогаз накрутил цены на газ для производителей тепла Видео
13:35
В Иране опровергли попытку скрыть причины крушения украинского Боинга Видео
13:34
Мариупольские больницы получили 18 млн гривен на кислород
13:13
Детская истерика: психолог рассказала, как оставаться в спокойствии Видео
13:09
Скандальная просьба адвоката Трампа: Time узнал от бывшего помощника Зеленского детали звонка Джулиани Видео
13:03
Россия стала чемпионом по числу жертв COVID-19 на душу населения Видео
13:02
Дочери Гузеевой провели экстренную операцию
Реклама
12:45
З ким поведешся - на 1+1 выходит новый женский сериал Видео
12:32
Новые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю
11:59
Турчинов назвал хрустальную мечту Порошенко Видео
11:57
Воспаление суставов: что нужно знать о заболевании Видео
11:53
В королевской семье Великобритании пополнение
11:50
Почему "распухли" январские платежки за коммуналку: в КГГА назвали причину Видео
11:23
Стало известно, почему Притулу вышвырнули из руководства партии Голос Видео
11:19
Социологи выяснили, кому из политиков больше всего доверяют украинцы в феврале Видео
11:19
Секретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс
11:08
В ЕС раскрыли планы масштабного санкционного удара по России из-за войны на Донбассе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять