Макароны получаются вкусными если добавить сливочное масло / pixabay

Макароны уже давно стали частью традиционной кухни не только в Италии, но и в восточных странах. Главный секрет вкусно приготовленных макарон заключается в правильной варке продукта.

Макароны следует кидать в уже кипящую подсоленную воду. А чтобы они не прилипли ко дну кастрюли, важно помешивать их до тех пор, пока вода снова не закипит. Если пропустить этот момент, можно испортить блюдо.

Обычно макароны варить стоит 10 минут, но может меняться в зависимости от сорта муки, из которой приготовлены макароны. Но самым верным способом узнать степень готовности является проба. Макароны должны быть плотными, но не твердыми.

Как варить макароны - простой рецепт

Вам понадобится:

макароны из твердых сортов пшеницы – 200 г;

вода – 2 литра;

соль – 1 ст. ложка.

Чтобы сварить вкусные макароны, воспользуйтесь простой формулой, придуманной итальянскими поварами: 1000/100/10. Она означает, что на 1 литр воды приходится 100 г макарон и 10 г соли.

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Вскипятите воду в кастрюле с толстыми стенками. Посолите воду и положите туда макароны. Постоянно помешивайте, пока вода снова не закипит.

Чтобы сварить спагетти, окуните один конец макарон в воду, подождите пару секунд и медленно опускайте их целиком. Они быстро размягчатся и полностью войдут в кастрюлю

Засеките время, положенное для варки макарон. Оно должно быть указано на упаковке. За пару минут до окончания снимите пробу.

Готовые макароны откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Смешайте их с растопленным сливочным маслом или приготовленным заранее соусом.

Как правильно готовить макароны - видео