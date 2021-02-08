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Как варить манку без комочков — самый легкий рецепт

8 февраля 2021, 17:10

Зная, как правильно приготовить манку, вы сможете не только варить манную кашу, но и делать вкусные десерты на основе манной крупы.

Манная каша получается вкусной, если знать всего один секрет / pitaniemalysha

Манка - это пшеничная крупа грубого помола. Правильно сваренная манная каша может стать самым любимым блюдом для вас и ваших малышей.

Чтобы сварить манную кашу вкусно и без комочков следуйте некоторым правилам в процессе варки.

Основная польза манной каши заключается в том, что она идеально подходит для диетического лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Калорийность манной крупы составляет 328 ккал на 100 грамм продукта.

Главред расскажет, как приготовить вкусно манную кашу на воде или молоке.

Как варить манную кашу на воде — пошаговый рецепт

Вам понадобится:

  • Молоко - 150 мл;
  • Вода -150 мл;
  • Манка - 3/4 стол. л.;
  • Сахар -1 стол. л.;
  • Соль по вкусу;
  • Сливочное масло.

Для приготовления манной каши подготовьте все ингредиенты. Молоко для каши можно использовать любой жирности. Можно сварить манку просто на молоке, либо просто на воде, тогда стоит взять лишь 300 мл одного из ингредиентов.

Шаг 1:

Для варки каши удобно использовать алюминиевую посуду или кастрюлю с толстым дном. Налейте в ковш необходимое количество молока. Добавьте в молоко ложку сахара и щепотку соли.

Шаг 2:

Добавьте в холодное молоко манную крупу. Перемешайте и поставьте ковш на огонь. Если любите кашу более жидкую, то достаточно будет всего 2-х ложек крупы.

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Шаг 3:

При постоянном помешивании доведите манную кашу до кипения. При закипании каша постепенно станет густая. Проварите ее, буквально, 20-30 секунд и снимите с огня.

Залог успешной вкусной манной каши в том, что ее нельзя оставлять саму на огне, тогда комочков не миновать.

Шаг 4:

Готовую кашу перелейте в подготовленную тарелку. Можно оставить манную кашу остывать, но тогда она станет густой. Горячую манную кашу без комочков дополните небольшим количеством сливочного масла или свежими ягодами.

Приятного аппетита!

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Как варить манку - видеорецепт:

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