Как варить пельмени правильно - простой рецепт

Чтобы сварить вкусно пельмени, нужно всего пару минут / pixabay

Пельмени - это блюдо вкусное и практичное. Успех пельменей не только в правильном тесте и вкусном фарше. Чтобы пельмени порадовали самых требовательных гурманов их необходимо правильно отварить.

Главред расскажет, как быстро и главное вкусно сварить пельмени дома.

Пельмени необходимо отваривать в большой кастрюле, чтобы они имели достаточно места и не липли друг к дружке.

Замороженные пельмени варятся не более 7-10 минут на умеренном огне до того момента, пока они не начнут всплывать.

Вам понадобится:

15 шт пельменей;

1 л. воды;

Специи.

Как варить пельмени:

Налить воду в кастрюлю (половина литра воды на одну порцию из 15-20 пельменей), поставить закипать на сильный огонь.

По мере закипания добавить соль и молотый перец, если блюдо будет подаваться вместе с бульоном, по вкусу добавляют лавровый лист, черный перец в горошке, специи.

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После того, как закипит вода в емкость добавляют пельмени. Необходимо дождаться того момента, пока они не начнут всплывать. Пельмени в кастрюле перемешивают для того, чтобы они не слиплись. В среднем, процесс варки занимает около 7-10 минут.

Пельмени после всплытия варятся не более 2-3 минут. Не стоит допускать, чтобы тесто слишком разварилось и начало разваливаться.

Пельмени нужно выловить при помощи шумовки и подавать к столу. Многие хозяйки добавляют специи непосредственно перед подачей на стол.

Как сварить пельмени в мультиварке

Пельмени в мультиварке варить очень быстро / pixabay

Для этого нужно выложить пельмени на дно емкости, залить сметаной вперемешку с водой (в соотношении 1 к 4).

Рекомендуется закрывать крышку мультиварки в процессе приготовления.

Пельмени варятся не более 20 минут в режиме Выпечка.

Необходимо дождаться, чтобы пельмени всплыли и помешивать ложкой готовящееся блюдо на протяжении всего процесса.

Отваренные пельмени в мультиварке готовы.

Как варить пельмени в мультиварке - видеорецепт