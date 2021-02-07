Как варить пельмени правильно - простой рецепт

Чтобы сварить пельмени правильно и они не слипались, нужно знать простой секрет.
Пельмени - это блюдо вкусное и практичное. Успех пельменей не только в правильном тесте и вкусном фарше. Чтобы пельмени порадовали самых требовательных гурманов их необходимо правильно отварить.
Главред расскажет, как быстро и главное вкусно сварить пельмени дома.
Пельмени необходимо отваривать в большой кастрюле, чтобы они имели достаточно места и не липли друг к дружке.
Замороженные пельмени варятся не более 7-10 минут на умеренном огне до того момента, пока они не начнут всплывать.
Вам понадобится:
15 шт пельменей;
1 л. воды;
Специи.
Как варить пельмени:
Налить воду в кастрюлю (половина литра воды на одну порцию из 15-20 пельменей), поставить закипать на сильный огонь.
По мере закипания добавить соль и молотый перец, если блюдо будет подаваться вместе с бульоном, по вкусу добавляют лавровый лист, черный перец в горошке, специи.
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После того, как закипит вода в емкость добавляют пельмени. Необходимо дождаться того момента, пока они не начнут всплывать. Пельмени в кастрюле перемешивают для того, чтобы они не слиплись. В среднем, процесс варки занимает около 7-10 минут.
Пельмени после всплытия варятся не более 2-3 минут. Не стоит допускать, чтобы тесто слишком разварилось и начало разваливаться.
Пельмени нужно выловить при помощи шумовки и подавать к столу. Многие хозяйки добавляют специи непосредственно перед подачей на стол.
Как сварить пельмени в мультиварке
Для этого нужно выложить пельмени на дно емкости, залить сметаной вперемешку с водой (в соотношении 1 к 4).
Рекомендуется закрывать крышку мультиварки в процессе приготовления.
Пельмени варятся не более 20 минут в режиме Выпечка.
Необходимо дождаться, чтобы пельмени всплыли и помешивать ложкой готовящееся блюдо на протяжении всего процесса.
Отваренные пельмени в мультиварке готовы.
Как варить пельмени в мультиварке - видеорецепт