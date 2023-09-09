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Можно ли кушать каждый день сало: неожиданный ответ просто убьет наповал

Алексей Тесля
9 сентября 2023, 02:05
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Какие болезни можно вылечить салом - диетологи поразили неожиданным ответом.
сало
Сколько сала нужно съедать в день / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/sad_mechta, Instagram/julia.sheyk

Употребление сала для многих является ежедневным лакомством. Нередко сало можно встретить на столе многих людей практически ежедневно.

Однако возникает закономерный вопрос о том, безопасно ли употреблять сало каждый день. При этом специалисты прояснили ситуацию насчет того, сколько сала нужно съедать в день.

Что если каждый день есть сало

Диетологи обращают внимание на то, что к вопросу употребления сала следует подходить, как и к любому другому продукту. А, следовательно, стоит придерживаться золотого правила – хорошо то, что в меру. Конечно, ничего страшного не будет в том, если каждый день съедать по небольшому кусочку сала. Кончено, если на его употребление у вас нет прямого запрета врача. При этом следует знать и соблюдать свою норму, ведь она бывает разной у некоторых людей.

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Как часто можно есть сало

Не стоит перебарщивать в вопросе ежедневного употребления сала. Ведь в противном случае организм будет получать чрезмерное количество различных микроэлементов, что может привести к нежелательным последствиям. Несмотря на то, что жиры являются обязательным ингредиентом, который необходим организму, их доля в рационе невелика. Эксперты назвали среднюю дозу сала на человека:

  • взрослому человеку можно съедать 12-20 граммов сала в день;
  • за месяц взрослый человек может употребить до 150-200 граммов сала.

Чтобы свиное сало проявило свои полезные свойства, его нужно правильно употреблять. Эксперты добавляют, что сало является незаменимым источником витаминов A, D, E, а также укрепляет костные ткани.

Почему нельзя много есть сала

Несмотря на то, что сало богато полезными микроэлементами, диетологи не рекомендуют слишком увлекаться его употреблением. Ведь в случае избыточного употребления большого количества сала, это может спровоцировать к накоплению жира в печени. Это опасно тем, что в конечном итоге у вас может развиться воспалительный процесс, что грозит серьезными заболеваниями. В этой связи врачи призывают к умеренности и советуют ограничивать потребление сала, если у вас уже есть проблемы с пищеварением, особенно с печенью.

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