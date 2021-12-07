1+1 покажет новый сериал Крылья любви, главную героиню в котором озвучит известная украинская актриса Ксения Мишина

Кадр из новой мелодрамы Крылья любви на 1+1 / Пресс-служба

Совсем скоро на 1+1 состоится премьера новой мелодрамы Крылья любви, оригинальное название Дочь посла. В новом сериале зрители увидят историю двух влюбленных – Наре и Саджара. Пару разлучили много лет назад, но огонь их любви не погас и наконец-то у них появился шанс быть вместе. Но на пути к счастью им придется пройти через множество испытаний и жизненных препятствий.

По сюжету турецкого сериала Саджар и Наре — двое влюбленных, которые хотят связать свою судьбу и мечтают о совместном счастливом будущем. Но отец девушки выступает против этого союза.

Кадр из новой мелодрамы Крылья любви на 1+1 / Пресс-служба

Тогда молодые люди решаются сбежать и тайно пожениться, но в день свадьбы Наре исчезает… Саджар остается с глубокой раной на сердце и решает, что возлюбленная подчинилась воле отца.

Проходят годы, и Саджар находит в себе силы пережить потерю любимой. Он встретил женщину и планирует на ней жениться, но неожиданно в его жизнь врывается Наре и забытые чувства вспыхивают с новой силой.

Смогут ли они воссоединиться снова и простить друг другу старые обиды, зрители 1+1 увидят уже совсем скоро.

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Кадр из новой мелодрамы Крылья любви на 1+1 / Пресс-служба

Главные роли в сериале исполнят популярные турецкие актеры – Неслихан Атагюль и Энгин Акюрек. Исполнительницу главной женской роли – Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина. В увлекательной истории роли исполнят также Ураз Кайгилароглу, Гонджа Джиласун, Тюлин Язкан и другие.

Не пропустите премьеру новой мелодрамы Крылья любви уже скоро на 1+1.