1+1 приступил к съемкам сериала Алмаз со Станиславом Бокланом и Дмитрием Суржиковым в главных ролях

Фото со съемок авантюрного приключенческого сериала от 1+1 Алмаз/ Пресс-служба

Телеканал 1+1 и ПЛАН Б ПРОДАКШН начали съемки сериала Алмаз. Это - авантюрная приключенческая история с яркой любовной линией. В ленте расскажут о гениальном ученом, виртуозном авантюристе, который тайно вернется в родную Одессу, чтобы публично проучить самозванца, похитившего его изобретение – уникальный алмаз. А на пути к справедливости его ждут увлекательные приключения и неожиданные повороты судьбы.

По сюжету сериала Аркадий Ильин узнает, что в его родном городе состоится аукцион, где на продажу будет выставлен крупнейший в мире искусственно выращенный алмаз. Ученый узнает в нем результат своего изобретения и невероятно возмущен, ведь инициатором проведения аукциона оказался аферист Эдуард Баас.

Фото со съемок авантюрного приключенческого сериала от 1+1 Алмаз / Пресс-служба

Еще в 90-х он жестко "подставил" Ильина и присвоил его изобретение. Аркадий Ильин придумает изысканный план, как элегантно отомстить давнему обидчику. Чтобы провернуть "аферу справедливости ради", ученый соберет команду и одним из его помощников станет сообразительный моряк Олег.

Но по иронии судьбы он влюбится в Еву – мошенницу, которая тоже будет охотится за алмазом. Не повредит ли яркой авантюре любовь? Удастся ли Ильину, после многочисленных перипетий и рискованных комбинаций его аферы, публично разоблачить коварного Эдуарда Бааса, - зрители узнают уже после просмотра сериала.

В сериале сыграют известные украинские актеры: звезда любимого сериала зрителей 1+1 Папик и Папик-2, а также Родня - Станислав Боклан. Актер, которого зрители знают по комедии Сидоренки и Папик-2 Дмитрий Суржиков. Звезда фильма Черный ворон – Алина Коваленко. Легенда украинского кино – Ольга Сумская и другие.

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Фото со съемок авантюрного приключенческого сериала от 1+1 Алмаз / Пресс-служба

Над производством телепродукта работает ПЛАН Б ПРОДАКШН по заказу 1+1.

Генеральный продюсер телеканала 1+1 – Максим Кривицкий. Продюсеры – Инна Кондратюк и Олеся Пазенко. Продюсеры ПЛАН Б ПРОДАКШН – Тимур Миндич, Юлия Кушер, Тарас Босак. Автор сценария – Николай Рыбалко. Режиссер-постановщик – Денис Тарасов. Оператор-постановщик – Данил Дедков.

Фото со съемок авантюрного приключенческого сериала от 1+1 Алмаз / Пресс-служба

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