Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала

Новый 2 сезон сериала Призраки дома на холме будет называться Призраки особняка Блай и выйдет в 2020 году.
Сериал Призраки дома на холме превращают в антологию, и следующий сезон под названием Призраки особняка Блай начали снимать сразу после выхода первого сезона.
Съемки Призраков особняка Блай прошли под чутким руководством Майка Флэнегана, и из-за карантина выходят только в октябре 2020.Свежий сезон адаптирует сразу несколько историй Генри Джеймса, включая "Поворот винта".
В основном сюжет второго сезона опирается на произведение "Поворот винта", и он переносит нас во время между концом 19 века и 20 веком. По сюжету лондонский джентельмен оформляет опеку над недавно осиротевшими Майлсом и Флорой, и вместе со своей экономкой покупает поместье за городом. Для детей он нанимает молодую гувернантку, но вскоре начинаются традиционные странные происшествия, вследствие которых семья узнает о трагедии дома - когда-то тут погибли молодая гувернантка и ее возлюбленный Питер Квинт.
Молодая девушка начинает видеть призраки погибших, и их же видят Майлс и Флора. Как и в первом сезоне, кажется, что призраки пытаются завладеть душами детей.
Карла Гуджино вернется во втором сезоне в роли Оливии Крейн - ведь по сюжету она была сильным медиумом, и видела не только призраков, но и что-то из прошлого.
В сериале будет традиционно 10 серий.
Во втором сезоне вернулись многие актёры оригинала, сыграв другие партии — к примеру, Виктория Педретти, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас и так далее.
Призраки поместья Блай - актеры и роли
- Виктория Педретти - Дэни Клейтон
- Генри Томас - Генри Вингрейв
- Оливер Джексон-Коэн - Питер Квинт
- Кейт Сигель
- Т'Ниа Миллер - Ханна Гроуз
- Кэтрин Паркер
- Рахул Кохли - Оуэн
- Бенджамин Эван Эйнсворт - Майлз Вингрейв
- Амели Смит - Флора Вингрейв
- Амелия Ева - Джейми
- Тахира Шариф - Ребекка Джессел
Призраки поместья Блай смотреть онлайн тизер:
Премьера сериала Призраки поместья Блай состоится 9 октября.