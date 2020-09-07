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Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала

7 сентября 2020, 10:55

Новый 2 сезон сериала Призраки дома на холме будет называться Призраки особняка Блай и выйдет в 2020 году.

Призраки поместья Блай
Призраки поместья Блай 2020 / Netflix

Сериал Призраки дома на холме превращают в антологию, и следующий сезон под названием Призраки особняка Блай начали снимать сразу после выхода первого сезона.

Съемки Призраков особняка Блай прошли под чутким руководством Майка Флэнегана, и из-за карантина выходят только в октябре 2020.Свежий сезон адаптирует сразу несколько историй Генри Джеймса, включая "Поворот винта".

В основном сюжет второго сезона опирается на произведение "Поворот винта", и он переносит нас во время между концом 19 века и 20 веком. По сюжету лондонский джентельмен оформляет опеку над недавно осиротевшими Майлсом и Флорой, и вместе со своей экономкой покупает поместье за городом. Для детей он нанимает молодую гувернантку, но вскоре начинаются традиционные странные происшествия, вследствие которых семья узнает о трагедии дома - когда-то тут погибли молодая гувернантка и ее возлюбленный Питер Квинт.

Призраки дома на холме 2
Призраки дома на холме 2 / скриншот

Молодая девушка начинает видеть призраки погибших, и их же видят Майлс и Флора. Как и в первом сезоне, кажется, что призраки пытаются завладеть душами детей.

Карла Гуджино вернется во втором сезоне в роли Оливии Крейн - ведь по сюжету она была сильным медиумом, и видела не только призраков, но и что-то из прошлого.

В сериале будет традиционно 10 серий.

Во втором сезоне вернулись многие актёры оригинала, сыграв другие партии — к примеру, Виктория Педретти, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас и так далее.

Призраки поместья Блай
Призраки поместья Блай - дата выхода / Netflix

Призраки поместья Блай - актеры и роли

  • Виктория Педретти - Дэни Клейтон
  • Генри Томас - Генри Вингрейв
  • Оливер Джексон-Коэн - Питер Квинт
  • Кейт Сигель
  • Т'Ниа Миллер - Ханна Гроуз
  • Кэтрин Паркер
  • Рахул Кохли - Оуэн
  • Бенджамин Эван Эйнсворт - Майлз Вингрейв
  • Амели Смит - Флора Вингрейв
  • Амелия Ева - Джейми
  • Тахира Шариф - Ребекка Джессел

Призраки поместья Блай смотреть онлайн тизер:

Премьера сериала Призраки поместья Блай состоится 9 октября.

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