Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала

Призраки поместья Блай 2020 / Netflix

Сериал Призраки дома на холме превращают в антологию, и следующий сезон под названием Призраки особняка Блай начали снимать сразу после выхода первого сезона.

Съемки Призраков особняка Блай прошли под чутким руководством Майка Флэнегана, и из-за карантина выходят только в октябре 2020.Свежий сезон адаптирует сразу несколько историй Генри Джеймса, включая "Поворот винта".

В основном сюжет второго сезона опирается на произведение "Поворот винта", и он переносит нас во время между концом 19 века и 20 веком. По сюжету лондонский джентельмен оформляет опеку над недавно осиротевшими Майлсом и Флорой, и вместе со своей экономкой покупает поместье за городом. Для детей он нанимает молодую гувернантку, но вскоре начинаются традиционные странные происшествия, вследствие которых семья узнает о трагедии дома - когда-то тут погибли молодая гувернантка и ее возлюбленный Питер Квинт.

Призраки дома на холме 2 / скриншот

Молодая девушка начинает видеть призраки погибших, и их же видят Майлс и Флора. Как и в первом сезоне, кажется, что призраки пытаются завладеть душами детей.

Карла Гуджино вернется во втором сезоне в роли Оливии Крейн - ведь по сюжету она была сильным медиумом, и видела не только призраков, но и что-то из прошлого.

В сериале будет традиционно 10 серий.

Во втором сезоне вернулись многие актёры оригинала, сыграв другие партии — к примеру, Виктория Педретти, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас и так далее.

Призраки поместья Блай - дата выхода / Netflix

Призраки поместья Блай - актеры и роли

Виктория Педретти - Дэни Клейтон

Генри Томас - Генри Вингрейв

Оливер Джексон-Коэн - Питер Квинт

Кейт Сигель

Т'Ниа Миллер - Ханна Гроуз

Кэтрин Паркер

Рахул Кохли - Оуэн

Бенджамин Эван Эйнсворт - Майлз Вингрейв

Амели Смит - Флора Вингрейв

Амелия Ева - Джейми

Тахира Шариф - Ребекка Джессел

Призраки поместья Блай смотреть онлайн тизер:

Премьера сериала Призраки поместья Блай состоится 9 октября.