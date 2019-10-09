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Балерина: Джон Уик получил спин-офф

9 октября 2019, 16:00

Создатели Джона Уика решили не останавливаться на белорусском происхождении героя, и пошли еще дальше - выходит спин-офф фильма под названием Ballerina / Балерина.

Балерина
Балерина: подробности фильма / кадр из фильма

Новый боевик из вселенной Бабы Яги - Джона Уика будет снимать режиссер Лен Уайзман (Крепкий орешек 4, франшиза Другой мир).

История будет связана с молодой ассасинкой, которая в порыве мести за родителей может пойти по стопам Джона Уика. Подробности сообщает Deadline.

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Главной героиней стала девушка, которая идет в школу убийц, чтобы мстить за родителей. К слову, девушку с татуировками мы уже видели в театре в Джоне Уике-3. Пока что шоураннер не подтверждает, что это будет главная героиня.

Сценарий пишет автор сценария к фильму Джон Уик. Глава третья: парабеллум Шей Хаттен, продюсировать картину будет Бейзин Иваник, Эрика Ли и Чед Стахельски.

Исполнительным продюсером будет Киану Ривз и Кейли Смайли.

Таинственная главная героиня встречалась с Джоном Уиком в 3 фильме, но ее имя не называют, пока что также в секрете держат роль Киану - будет ли он появляться на экране как персонаж, камео или вовсе не появится.

Шоуранеры прищнались, что фильм Балерина будет иметь крайне важное значение для фильма Джон Уик 4, поэтому любителям франшизы стоит обратить на него внимание.

Бюджет, который уже выделен на картину - $32 миллиона. Она будет, естественно,  сниматься на студии Lionsgate.

Джон Уик 3: Парабеллум смотреть онлайн трейлер:

Напомним, фильм Джон Уик 3 вышел на экраны 17 мая 2019.

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