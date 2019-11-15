Союзмультфильм снимает выпускает новые 26 серий Ну Погоди!

Ну, Погоди! продлили на 26 серий / скриншот

Новые 26 серий мультсериала Ну, погоди! будут сняты к 50-летию выхода сериала. Об этом рассказала Юлиана Слащева, председатель правления Союзмультфильма на восьмом Санкт-Петербургском международном форуме.

"В честь 50-летия наших героев Союзмультфильм запускает разработку нового цикла мультфильмов про Ну, погоди!. По нашему плану — 26 новых серий. Первую можно будет увидеть в начале лета 2020 года", - заявила она.

На период с 1969 по 2019 год вышло 20 серий мультфильма. В 2018 году Союзмультфильм также перезапустил Простоквашино.

К сожалению, новые серии Простоквашино не понравились ни молодому ни старому поколению - измененные герои никому не понравились, и из-за Ну, Погоди! уже также начались переживания.