Звездные войны Скайуокер Восход: где купить билеты в Киеве

Скоро на экраны выходит 9 эпизод Звездных войн - Звездные войны: Скайуокер Восход. В Киеве началась продажа билетов, поэтому рассказываем о сеансах и ценах на Звездные войны Скайуокер Восход.
Новый фильм Звездные войны 9 выходит в Киеве 19 декабря, и многие кинотеатры уже составили график сеансов на него.
Финал саги Звездные Войны: Скайуокер Восход претендует на серьезные лавры, так что самые большие фанаты уже начали раскупать билеты..
Когда в Киеве сеансы кино Звездные Войны: Скайуокер Восход, почем билеты на Звездные Войны: Скайуокер Восход, и в каких кинотеатрах первыми покажут Звездные Войны: Скайуокер Восход - читайте в нашем материале.
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Последний фильм саги Звездные войны обещает раскрыть все секреты Силы, и восстановить такой расшатанный баланс. Пока что Disney держит сюжет в строжайшем секрете, что явно плюс в сравнении с прошлыми промо-кампаниями, которые раскрывали суть фильма до выхода. Это же спровоцировало повышенный интерес к фильму. Некоторые кинотеатры Киева еще за 2 недели до выхода фильма опубликовали у себя графики выхода Звездные Войны: Скайуокер Восход, и начали продажу билетов на фильм.
График сеансов и цены на билеты Звездные Войны: Скайуокер Восход
Boomer - с 19 декабря билеты от 85 грн.
Линия Кино (Алладин, Магеллан, Метрополис) - с 18 декабря билеты от 120 грн
Магнат - с 19 декабря билеты от 100 грн
Планета Кино (Блокбастер и River Mall) - с 19 декабря билеты по 200 грн
Также показ выл в кинотеатре Оскар на 19 декабря, но сейчас уже все билеты раскуплены.
Чтобы купить билеты на Звездные Войны: Скайуокер Восход в Киеве стоит либо искать сеансы на сайтах указанных кинотеатров, либо пробовать купить их в кассах непостредственно в кино.
Если вы большие фанаты - советую поспешить, билеты на Звездные Войны: Скайуокер Восход скупаются с большой скоростью.
Звездные Войны: Скайуокер Восход - актеры и создание фильма
В фильме сыграли уже знакомые нам актеры, причем генерала Лею Органа пришлось анимировать и делать из записанных материалов. Всего в главных ролях сыграли эти люди:
- Кэрри Фишер
- Марк Хэмилл
- Адам Драйвер
- Дейзи Ридли
- Джон Бойега
- Оскар Айзек
- Энтони Дэниелс
- Наоми Экки
- Донал Глисон
- Ричард Э. Грант
- Лупита Нионго
- Кери Расселл
- Йонас Суотамо
- Келли Мэри Трэн
- Иан Макдермид
- Билли Ди Уильямс
Звездные войны: Скайуокер восход смотреть онлайн трейлер:
Режиссером фильма стал Дж. Дж. Абрамс, продюсерами - Кэтлин Кеннеди, Дж. Дж. Абрамс и Мишель Рейван. Написанием сюжета занимались Дерек Коннели, Колин Треворроу, Дж. Дж. Абрамс, Крис Террио, а сценатисты - Дж. Дж. Абрамс, Крис Террио.
Фильм Звездные Войны: Скайуокер Восход начали создавать еще с 2015 года. Режиссером фильма Дж. Дж. Абрамс стал только в 2017 году.
Фильм Звездные Войны: Скайуокер Восход выходит в прокат в Украине с 19 декабря 2019.