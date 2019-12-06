Звездные войны Скайуокер Восход: где купить билеты в Киеве

Звездные войны Скайуокер Восход: билеты и сеансы в Киеве / Disney

Новый фильм Звездные войны 9 выходит в Киеве 19 декабря, и многие кинотеатры уже составили график сеансов на него.

Финал саги Звездные Войны: Скайуокер Восход претендует на серьезные лавры, так что самые большие фанаты уже начали раскупать билеты..

Когда в Киеве сеансы кино Звездные Войны: Скайуокер Восход, почем билеты на Звездные Войны: Скайуокер Восход, и в каких кинотеатрах первыми покажут Звездные Войны: Скайуокер Восход - читайте в нашем материале.

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Последний фильм саги Звездные войны обещает раскрыть все секреты Силы, и восстановить такой расшатанный баланс. Пока что Disney держит сюжет в строжайшем секрете, что явно плюс в сравнении с прошлыми промо-кампаниями, которые раскрывали суть фильма до выхода. Это же спровоцировало повышенный интерес к фильму. Некоторые кинотеатры Киева еще за 2 недели до выхода фильма опубликовали у себя графики выхода Звездные Войны: Скайуокер Восход, и начали продажу билетов на фильм.

Звездные войны Скайуокер Восход: график сеансов в Киеве / Disney

График сеансов и цены на билеты Звездные Войны: Скайуокер Восход

Boomer - с 19 декабря билеты от 85 грн.

Линия Кино (Алладин, Магеллан, Метрополис) - с 18 декабря билеты от 120 грн

Магнат - с 19 декабря билеты от 100 грн

Планета Кино (Блокбастер и River Mall) - с 19 декабря билеты по 200 грн

Также показ выл в кинотеатре Оскар на 19 декабря, но сейчас уже все билеты раскуплены.

Чтобы купить билеты на Звездные Войны: Скайуокер Восход в Киеве стоит либо искать сеансы на сайтах указанных кинотеатров, либо пробовать купить их в кассах непостредственно в кино.

Если вы большие фанаты - советую поспешить, билеты на Звездные Войны: Скайуокер Восход скупаются с большой скоростью.

Звездные войны Скайуокер Восход: билеты и цены Киев / Disney

Звездные Войны: Скайуокер Восход - актеры и создание фильма

В фильме сыграли уже знакомые нам актеры, причем генерала Лею Органа пришлось анимировать и делать из записанных материалов. Всего в главных ролях сыграли эти люди:

Кэрри Фишер

Марк Хэмилл

Адам Драйвер

Дейзи Ридли

Джон Бойега

Оскар Айзек

Энтони Дэниелс

Наоми Экки

Донал Глисон

Ричард Э. Грант

Лупита Нионго

Кери Расселл

Йонас Суотамо

Келли Мэри Трэн

Иан Макдермид

Билли Ди Уильямс

Звездные войны: Скайуокер восход смотреть онлайн трейлер:

Режиссером фильма стал Дж. Дж. Абрамс, продюсерами - Кэтлин Кеннеди, Дж. Дж. Абрамс и Мишель Рейван. Написанием сюжета занимались Дерек Коннели, Колин Треворроу, Дж. Дж. Абрамс, Крис Террио, а сценатисты - Дж. Дж. Абрамс, Крис Террио.

Фильм Звездные Войны: Скайуокер Восход начали создавать еще с 2015 года. Режиссером фильма Дж. Дж. Абрамс стал только в 2017 году.

Фильм Звездные Войны: Скайуокер Восход выходит в прокат в Украине с 19 декабря 2019.