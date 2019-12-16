Звездные войны 9: в последней части возродят Палпатина

Звездные войны Скайуокер Восход / Disney

Телестудия Disney в последний момент разочаровала фанатов, показав в последнем ролике по новом фильме намек на Императора Палпатина.

На видео Кайло Рен прилетает в храм ситов, и исследуя его натыкается на капсулу, похожую, как использовал Дарт Вейдер для отдыха без шлема. В это время звучит голос.

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"Мой мальчик, я был каждым голосом, который ты когда-либо слышал в своей голове", - говорит Император, и его голос меняется от Палпатина до Верховного лидера Сноука и Дарта Вейдера

Многие обрадовались, как как им показалось, что это логическая связь между 4-6 и 7-9 частями Звездных войн, к тому же, информация о происхождении Сноука.

Но другие фанаты были расстроены подобным спойлером накануне выхода фильма.

Звездные войны: Восход Скайуокера смотреть онлайн трейлер:

Напомним, фильм Звездные войны Скайуокер Восход выходит на экраны 19 декабря 2019.